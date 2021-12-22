«Если просили препарат, она могла встать и ночью»: владелица аптеки умерла под Новосибирском — у нее был ковид

В Новосибирской области, в селе Кочки, умерла владелица аптеки Ольга Мякушева — перед этим ее лечили от ковида. Женщина была провизором с большим опытом работы, которая была отмечена Министерством здравоохранения РСФСР и награждена медалью «За доблестный труд».



Ее дочь Татьяна пояснила журналисту НГС, что заболевание, как потом выяснилось, проходило практически бессимптомно в течение двух недель: не было ни кашля, ни температуры, ни одышки, но была слабость:

— Она же сама провизор, понимала всё. Только на третью неделю полезла температура — субфебрильная. Она начала лечение, но, видимо, было уже поздно. Потом уже в реанимации спасали как могли.

