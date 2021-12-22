«Если просили препарат, она могла встать и ночью»: владелица аптеки умерла под Новосибирском — у нее был ковид

В Новосибирской области, в селе Кочки, умерла владелица аптеки Ольга Мякушева — перед этим ее лечили от ковида. Женщина была провизором с большим опытом работы, которая была отмечена Министерством здравоохранения РСФСР и награждена медалью «За доблестный труд».
Ее дочь Татьяна пояснила журналисту НГС, что заболевание, как потом выяснилось, проходило практически бессимптомно в течение двух недель: не было ни кашля, ни температуры, ни одышки, но была слабость:
— Она же сама провизор, понимала всё. Только на третью неделю полезла температура — субфебрильная. Она начала лечение, но, видимо, было уже поздно. Потом уже в реанимации спасали как могли.
Татьяна объясняет, что ее мама сначала открыла небольшой аптечный павильон в Кочках, но потом расширилась — открыла аптеку примерно месяц назад.
— Мамочка в любое время дня и ночи, несмотря на выходной день, по первому звонку бежала на свое рабочее место, чтобы обеспечить нуждающегося медикаментами человека. Моя дорогая мамочка всю жизнь для меня была примером, мы были не только мать и дочь, но и близкие подруги. Она делилась со мной своими профессиональными знаниями. Мой старший сын пошел учиться в медицинский институт, продолжая династию. Ее внукам есть на кого равняться, — отметила Татьяна.
Татьяна тоже провизор и планирует продолжать дело мамы:
— Не знаю, как всё дальше сложится. У меня не только душу, у меня сердце забрали за эти дни...
Заведующая аптечным складом Кочковской центральной районной больницы Марина рассказала журналисту НГС, что знала Ольгу Мякушеву более 20 лет:
— Ольга — замечательный человек: умный, грамотный. Всегда могла помочь любому, и нашей больнице в том числе. Мы работаем по
По словам Марины, аптека находится в центре Кочек, возле Дома культуры, местные жители так и называли ее — аптекой Мякушевой. На прощании на прошлой неделе, добавляет Марина, было много людей: Ольгу Мякушеву многие уважали и любили.
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