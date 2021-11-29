В Новосибирске умер основатель сети стоматологических клиник «Блеск»

Генеральный директор сети многопрофильных клиник «Смитра» Петр Смиренко рассказал журналисту НГС, что знаком с Дмитрием Воробьев около 20 лет:

— Это, конечно, шок. Я давно с ним знаком. Это один из первых, кто серьезно занялся частной стоматологией в Новосибирске. Жизнерадостный человек, большой профессионал, никогда не отказывал в поддержке коллегам. Клиники, созданные им вместе с Натальей, имеют высокую репутацию. Не могу поверить до сих пор, тяжелая утрата.

Директор Центра стоматологии на улице Ленина Юрий Небольсин тоже отметил, что его друг Дмитрий был очень жизнерадостным человеком, который очень любил жизнь, работу и людей.

— Все моменты, которые ему предоставлялись, использовал на всю катушку — будь то отпуск или командировка. Ему было интересно всё в этой жизни, например, он нырял с акулами — всё любил делать по максимуму. Это был очень хороший друг. Он был очень харизматичным: всё вокруг него крутилось и вертелось, когда он был в компании. Очень успешный бизнесмен, который построил такую империю и не боялся развиваться, не останавливался на достигнутом. Всем, кто его знал, будет его не хватать. Это абсолютно точно.