В Новосибирске умер основатель сети стоматологических клиник «Блеск»

Сегодня, 29 ноября, в Новосибирске умер основатель сети клиник «Блеск» 58-летний Дмитрий Воробьев.
— В 1986 году Дмитрий Владимирович закончил НГМУ по специальности «Стоматология». 28 лет назад он создал в Новосибирске первое хозрасчетное стоматологическое отделение, с которого началось развитие сети клиник. Сейчас под брендом «Блеск» в Новосибирске успешно работают шесть стоматологических клиник, два медицинских центра и Центр косметологии Be Lucce. Внезапная смерть Дмитрия Воробьева стала тяжелой утратой для его родных и близких, коллег и всего медицинского сообщества Новосибирска. Но его наследием останутся современные, высококлассные клиники и команда специалистов-профессионалов, которые продолжат его дело, — сообщили журналисту НГС в «Блеске».
Генеральный директор сети многопрофильных клиник «Смитра» Петр Смиренко рассказал журналисту НГС, что знаком с Дмитрием Воробьев около 20 лет:
— Это, конечно, шок. Я давно с ним знаком. Это один из первых, кто серьезно занялся частной стоматологией в Новосибирске. Жизнерадостный человек, большой профессионал, никогда не отказывал в поддержке коллегам. Клиники, созданные им вместе с Натальей, имеют высокую репутацию. Не могу поверить до сих пор, тяжелая утрата.
Директор Центра стоматологии на улице Ленина Юрий Небольсин тоже отметил, что его друг Дмитрий был очень жизнерадостным человеком, который очень любил жизнь, работу и людей.
— Все моменты, которые ему предоставлялись, использовал на всю катушку — будь то отпуск или командировка. Ему было интересно всё в этой жизни, например, он нырял с акулами — всё любил делать по максимуму. Это был очень хороший друг. Он был очень харизматичным: всё вокруг него крутилось и вертелось, когда он был в компании. Очень успешный бизнесмен, который построил такую империю и не боялся развиваться, не останавливался на достигнутом. Всем, кто его знал, будет его не хватать. Это абсолютно точно.
Юрий Небольсин добавил, что Дмитрий был начитанным, любил спорт — катался с женой на лыжах, играл в хоккей.
Прощание с Дмитрием Владимировичем Воробьевым пройдет 1 декабря с 12 до 13 часов. В траурном зале похоронного дома «Ангел» на ул. Ереванской, 18.
Редакция НГС приносит соболезнования родственникам и друзьям умершего.
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