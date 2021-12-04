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Суициды в красной зоне. При чём здесь коронавирус?

Почему не выдерживают больные и как им помочь — объясняет психотерапевт

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В красной зоне непросто приходится всем: и врачам, и пациентам. Но выдерживают не все

В красной зоне непросто приходится всем: и врачам, и пациентам. Но выдерживают не все

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В Челябинской области за сравнительно короткий промежуток времени случилось несколько трагедий в ковидных госпиталях, одна из последних — гибель 52-летней пациентки. До этого еще было два похожих случая. В большинстве происшествий основной версией случившегося рассматривается суицид. О том, с чем может быть связана пугающая тенденция и может ли ковид влиять на психику больных, мы спросили у специалиста.

По словам врача-психотерапевта Игоря Ляха, ситуация с больничными суицидами на ковидных базах не нова.

— Как и в прошлом году, осенняя волна ковида привела к специфической психической активности, — рассуждает он. — В прошлом году было то же самое.

Причин тому несколько.

— Кроме того, есть предположение, что вирус может оказывать и прямое токсическое действие, и косвенное воспалительное, — объясняет специалист. — И вообще это достаточно стрессовое состояние, когда у пациента нехватка воздуха, человек на самом деле страдает от происходящего, и если он вовремя не пожалуется, врачи могут на это внимания не обратить и соответствующее лечение не назначить.

Даже повышение температуры может усугубить психологическое состояние больного, ведь у некоторых пациентов оно может сопровождаться бредом, вплоть до галлюцинаций, да и сама по себе болезнь оптимизма больным не придает.

Особенно тяжело приходится тем, у кого и до ковида были проблемы.

СЮЖЕТ

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— Мы, врачи, называем это коморбидными состояниями — у людей, у которых уже есть определенная феноменология депрессивная, заболевание ковидом может отягощать течение их депрессивного состояния, — говорит Игорь Лях. — Прошлой осенью волонтеры-психологи ходили в красные зоны, оказывали психологическую помощь этим людям, и сейчас они это делают. К сожалению, это обычно бывает уже после прецедента, когда что-то уже произошло. Нам, психологам и психотерапевтам, конечно, хотелось бы, чтобы у каждого пациента, который оказывается в красной зоне, была возможность побеседовать с клиническим психологом. Иногда даже психиатр не нужен, человеку просто нужно доходчиво объяснить, что с ним происходит.

Коморбидность сосуществование у одного пациента двух или более заболеваний, синдромов или психических расстройств.

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