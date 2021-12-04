Суициды в красной зоне. При чём здесь коронавирус?

— Мы, врачи, называем это коморбидными состояниями — у людей, у которых уже есть определенная феноменология депрессивная, заболевание ковидом может отягощать течение их депрессивного состояния, — говорит Игорь Лях. — Прошлой осенью волонтеры-психологи ходили в красные зоны, оказывали психологическую помощь этим людям, и сейчас они это делают. К сожалению, это обычно бывает уже после прецедента, когда что-то уже произошло. Нам, психологам и психотерапевтам, конечно, хотелось бы, чтобы у каждого пациента, который оказывается в красной зоне, была возможность побеседовать с клиническим психологом. Иногда даже психиатр не нужен, человеку просто нужно доходчиво объяснить, что с ним происходит.

