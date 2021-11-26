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С новосибирских туристов собрали почти два миллиона рублей из-за просроченных ПЦР-тестов

Штраф за нарушение требований — от 15 до 40 тысяч рублей

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После прибытия нужно загрузить тест на портал госуслуг в течение четырех дней

После прибытия нужно загрузить тест на портал госуслуг в течение четырех дней

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С начала года в Новосибирской области 411 прибывших из-за границы не сдали вовремя ПЦР-тест. Общая сумма штрафов (в период с 1 января по 31 октября) — 1 миллион 913 тысяч рублей.

Об этом НГС сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области:

— Гражданам Российской Федерации в течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации нужно пройти однократное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР, — напомнили в ведомстве. — До получения результатов соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания).

Как уточнили в Роспотребнадзоре, для привитых и переболевших другие требования. Если с момента вакцинации прошло не больше 12 месяцев или человек переболел за последние полгода, делать ПЦР по прибытии из-за границы ему не нужно.

Если нет прививки и справки о перенесенном заболевании, результаты ПЦР-теста нужно загрузить на сайт «Госуслуги» в течение 4 дней со дня прибытия на территорию РФ. Другие способы предоставления теста ПЦР не предусмотрены.

— Нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившиеся в нарушении требований указанного постановления, рассматриваются только в судебном порядке и влекут за собой наложение административного штрафа на граждан в размере от 15 тысяч до 40 тысяч рублей, — уточнили в ведомстве.

СЮЖЕТ

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Недавно заместитель губернатора Юрий Петухов рассказал, что в Новосибирской области сумма штрафов за несоблюдение ограничительных мер из-за коронавируса превысила 38 миллионов рублей с начала пандемии. Недавно в регионе ввели штрафы для тех, кто предъявил поддельную справку о перенесенном заболевании, при этом был источником инфекции и заразил человека.

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