С новосибирских туристов собрали почти два миллиона рублей из-за просроченных ПЦР-тестов

С начала года в Новосибирской области 411 прибывших из-за границы не сдали вовремя ПЦР-тест . Общая сумма штрафов (в период с 1 января по 31 октября) — 1 миллион 913 тысяч рублей.



Об этом НГС сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области: