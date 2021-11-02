Власти подсчитали, сколько денег было собрано на штрафах во время пандемии в НСО

В НСО сумма штрафов из-за коронавируса превысила 38 миллионов рублей
В Новосибирской области сумма штрафов за несоблюдение ограничительных мер из-за коронавируса превысила 38 миллионов рублей с начала пандемии. Об этом журналисту НГС в эксклюзивном интервью рассказал первый заместитель губернатора региона Юрий Петухов.
Протоколы об административных правонарушениях в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и невыполнения правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения составляли должностные лица министерств правительства Новосибирской области, правоохранительные и контролирующие органы. С начала пандемии, с
Среди них было 1849 административных протоколов по статье 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).
— Из них 732 в отношении физических лиц и 1117 в отношении юридических и должностных лиц. Судом за это правонарушение вынесено 574 штрафа физическим лицам на сумму 7 млн 61 тысяча рублей и 424 штрафа юридическим и должностным лицам на сумму 16 млн 74 тысячи рублей. Приостановлена деятельность 319 предприятий. По статье 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения) составлено
Ранее мы писали, что в апреле 2020 года, в самом начале пандемии, сумма штрафов превысила миллион.