Власти подсчитали, сколько денег было собрано на штрафах во время пандемии в НСО

В Новосибирской области сумма штрафов за несоблюдение ограничительных мер из-за коронавируса превысила 38 миллионов рублей с начала пандемии. Об этом журналисту НГС в эксклюзивном интервью рассказал первый заместитель губернатора региона Юрий Петухов.



Протоколы об административных правонарушениях в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и невыполнения правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения составляли должностные лица министерств правительства Новосибирской области, правоохранительные и контролирующие органы. С начала пандемии, с 1 апреля 2020 года, их было 22 711 . Общая сумма штрафов — более 38 миллионов рублей.