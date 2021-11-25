А родителей спросят? Что известно о вакцине от ковида для подростков и когда их начнут прививать

1
Что за вакцина?
Называется она «Гам-КОВИД-Вак-М» или «Спутник М». Разрабатывал препарат, как и другие «Спутники», НИЦ Гамалеи.
— Это точно та же самая вакцина, что и «Спутник V», только она будет использоваться в меньшей дозе и будет называться «Спутник М». «М» — это значит «маленькие». Она абсолютно такая же, в таком же объеме, но в меньшей дозе, — рассказал Сети городских порталов вирусолог Анатолий Альтштейн. — То есть там концентрация меньше в пять раз — потому что дети очень восприимчивы к этим антигенам, они хорошо образуют антитела, им можно давать меньшую дозу.
Анатолий Альтштейн — вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, где была разработана вакцина «Спутник V».
Как и другие «Спутники», препарат состоит из неспособных к размножению аденовирусов-векторов, которые доставляют в организм встроенный в них ген коронавирусного S-белка. «Спутник М», как и большинство других вакцин от коронавируса, состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день. Подробнее о том, как ее разрабатывали, можно прочитать в этом материале.
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2
Вакцина проверена?
Сейчас идет третья фаза испытаний, первые две завершены. Они проходили в Москве на базе Морозовской детской больницы и Детской больницы им. З. А. Башляевой. В исследовании приняли участие 100 человек, первый 21 участник сделал прививку 6 июля. В тот же день заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что все дети чувствуют себя хорошо, лишь у двух немного поднялась температура. За их состоянием следили медики, а после вакцинации подростки вели дневники наблюдения, где описывали свое состояние.
Сейчас тем же самым занимаются участники третьей фазы исследования, которая началась в ноябре. В ней примет участие уже три тысячи человек. Вакцину получат лишь 2400 участников, остальным вколют плацебо. Кто именно получил настоящий препарат, не знают ни дети, ни их родители. Наблюдать подростков будут врачи 10 московских поликлиник и двух больниц. Ранее сообщалось, что всё исследование продлится год — то есть будет завершено летом 2022 года.
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3
Кого будут прививать?
Вакцина предназначена для подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Для детей помладше тоже будут разрабатывать специальный препарат — подумать о вакцине для малышей от двух лет поручил Владимир Путин во время вчерашнего совещания с членами правительства.
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4
Кому нельзя прививаться?
— Противопоказания, наверное, будут такие же, как у взрослых. Нельзя прививать ребенка, у которого температура, который плохо себя чувствует. Нужно дождаться, пока это пройдет у него, — говорит Анатолий Альтштейн. — Также если тяжелые аллергические реакции у ребенка — не стоит прививать. Врачи будут определять, кому нельзя. Противопоказаний мало.
В государственном реестре лекарственных средств пока не появилась инструкция к препарату, так что официальный список противопоказаний мы увидим позже. Но обязательно обновим эту карточку, когда появится информация.
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5
Какие есть побочки?
По той же причине — инструкции пока нет в свободном доступе — пока мы можем опираться только на слова врачей, а не официальный документ.
— Поскольку вакцину широко еще не используют, а только провели первую и вторую фазу [испытаний], сложно сказать, — говорит вирусолог. — Как будто побочных эффектов меньше у детей, чем у взрослых. Сейчас идет третья фаза испытаний и, видимо, параллельно начнутся прививки.
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6
И когда начнут прививать?
Вице-премьер Татьяна Голикова пообещала сегодня президенту, что «если всё сложится благоприятно», то вакцина поступит в гражданский оборот в декабре 2021 года.
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7
Ребенка могут привить без моего согласия?
Зависит от возраста. Детей до 15 лет прививают при наличии информированного добровольного согласия одного из родителей либо иного законного представителя. С 15 лет ребенок сам решает, прививаться ему или нет — согласие должен подписать именно он.
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8
А можно не прививаться?
Путин на совещании с членами правительства заявил, что вакцинация должна быть добровольной. Про детские QR-коды пока ничего не говорили.
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