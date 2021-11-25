А родителей спросят? Что известно о вакцине от ковида для подростков и когда их начнут прививать

Называется она «Гам-КОВИД-Вак-М» или «Спутник М». Разрабатывал препарат, как и другие «Спутники», НИЦ Гамалеи.



— Это точно та же самая вакцина, что и «Спутник V», только она будет использоваться в меньшей дозе и будет называться «Спутник М». «М» — это значит «маленькие». Она абсолютно такая же, в таком же объеме, но в меньшей дозе, — рассказал Сети городских порталов вирусолог Анатолий Альтштейн. — То есть там концентрация меньше в пять раз — потому что дети очень восприимчивы к этим антигенам, они хорошо образуют антитела, им можно давать меньшую дозу.



Анатолий Альтштейн — вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, где была разработана вакцина «Спутник V».



Как и другие «Спутники», препарат состоит из неспособных к размножению аденовирусов-векторов, которые доставляют в организм встроенный в них ген коронавирусного S-белка. «Спутник М», как и большинство других вакцин от коронавируса, состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день. Подробнее о том, как ее разрабатывали, можно прочитать в этом материале.

