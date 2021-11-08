Почему нерабочая неделя не сработала (число заболевших подскочило до 400 в сутки). Объясняют эксперты

— Дело в том, что меры были формальными. Не работали единицы, масочный режим соблюдался плохо, торговые центры были переполнены, — говорит Екатерина Калинина, врач общей практики клиники «Санитас».



Один из руководителей частной клиники в Новосибирске, который пожелал остаться анонимным, добавляет, что его отношение к нерабочей неделе изначально было негативным. В один из выходных дней он зашел в ТЦ и увидел, что там очень много посетителей, причем каждый второй был без маски.

