Почему нерабочая неделя не сработала (число заболевших подскочило до 400 в сутки). Объясняют эксперты

В Новосибирске не заметили эффекта от нерабочей недели в ноябре 2021 года
8 ноября в Новосибирске закончились формальные нерабочие дни. Для горожан эта неделя выдалась будничной: общественный транспорт был переполнен, люди собирались в очередях на вакцинацию, ходили по магазинам и вели обычную жизнь. Изначально предполагалось, что россияне в эти дни минимизируют контакты друг с другом, пройдут вакцинацию и отсидятся дома — всё это в совокупности должно было притормозить развитие четвертой волны. Но, по данным оперштаба, в регионе вновь зафиксирован антирекорд, которого не было за всю историю пандемии: 400 заболевших за сутки. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко спросила у врачей и вирусологов, почему нерабочие дни в Новосибирской области не сработали.
— Дело в том, что меры были формальными. Не работали единицы, масочный режим соблюдался плохо, торговые центры были переполнены, — говорит Екатерина Калинина, врач общей практики клиники «Санитас».
Один из руководителей частной клиники в Новосибирске, который пожелал остаться анонимным, добавляет, что его отношение к нерабочей неделе изначально было негативным. В один из выходных дней он зашел в ТЦ и увидел, что там очень много посетителей, причем каждый второй был без маски.
— Для меня ответ очевиден: нерабочие дни — это выходные. Нерабочие дни — это праздник в головах людей. Отдых, прогулки, встречи с друзьями, походы в кино, кафе. Масса сниженных тарифов по перелетам, экскурсионным программам — думаю, что еще летом эти акции были запланированы к выходным, начинающимся с
Вирусолог Сергей Нетёсов уверен: очередной антирекорд произошел, потому что изменились круги общения в нерабочие дни — люди в свободное время массово ходили по магазинам и кафе.
— Не могу сказать, что все не работали. Общественный транспорт был полон. Но также полными были торговые центры и строительные магазины. Как таковой изоляции не наблюдалось. К тому же 7 дней — это не самый показательный срок, чтобы получить эффективность снижения распространения вируса. Вообще должно пройти два инкубационных периода — 28 дней, — считает терапевт центра семейной медицины «Здравица» Ольга Филоненко.
Андрей Поздняков, врач-инфекционист и главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро — Сибирь», заявляет, что подавляющее большинство горожан в период нерабочих дней продолжали вести привычный образ жизни: передвигались на общественном транспорте, посещали ТЦ и другие места скопления людей, то есть основная задача — сокращение контактов неиммунных людей с потенциально инфицированными — выполнена не была. Отсюда, по его словам, и очередной антирекорд.
Терапевт Варвара Веретюк также отмечает, что минимальный период, необходимый для стабилизации эпидобстановки, это два максимальных инкубационных периода:
— Кроме того, даже прошедшая нерабочая неделя для многих была рабочей. Практика показывает, что сейчас люди плохо соблюдают и меры предосторожности в виде ношения масок, и ограничения по посещению публичных мест. Естественно, это сказывается на результатах. Не удивляет ли вас, что наши граждане в России носят маски как попало: на подбородке, на шее, на ухе, а когда прилетают, например, в Норвегию или Сингапур, там они полностью соблюдают правила ношения масок?
Варвара Веретюк уверена, что эффективный путь — это контроль случаев заболевания, тестирование людей с симптомами, тестирование их контактов; соблюдение гигиенических мер — ношение масок в общественных местах, проветривание, очищение воздуха, где это применимо, ограничение в посещении массовых мероприятий, всеобщая вакцинация.
Александр Чепурнов, профессор вирусологии, руководитель лаборатории Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, отмечает, что в нерабочие дни поведение людей не изменилось, скорее, наоборот:
— Все старательно пошли по магазинам, поехали по увеселительным заведениям или вообще по другим странам. При нынешнем отношении населения такие ограничения не имеют никакого эпидемиологического значения, даже наоборот, потому что люди начинают больше коммуницировать. Рост заболеваемости — закономерный результат при том отношении, которое имеется у населения к строгости соблюдения изоляции. Без наведения порядка в этом направлении никакого смысла в таких каникулах или локдаунах я не вижу. Правильным решением на сегодняшний день является тотальная вакцинация.
Кроме того, добавляет эксперт, нужно еще учитывать то, что одной недели недостаточно не только для нормального разрыва коммуникации, но и самое главное — недостаточно, чтобы увидеть результат. Потому что инкубационный период дольше.
— Поэтому реальную результативность этого коротенького локдауна мы увидим с вами еще через неделю, но не думаю, что она будет сильно отличаться от того, что мы видим сегодня, — уверен Александр Чепурнов.
А вот терапевт Ирина Аманатова говорит, что сильного увеличения пациентов на амбулаторном приеме пока не видит. У врача есть гипотеза, почему пугающая статистика оперштаба в 400 заболевших за сутки расходится с реальностью:
— Да, безусловно, сейчас больше пациентов, чем в сентябре, но меньше, чем, например, в июне, июле, августе. Если мы говорим о количестве положительных ПЦР-тестов, которые попадают в статистику оперштаба, то, на мой взгляд, рост связан с тем, что их чаще стали делать. При легком проявлении ОРВИ люди идут делать ПЦР-тест, чтобы при положительном результате получить QR-код. Раньше для врачей ПЦР-тест не имел особого значения в лечении, если было понятно по разным признакам, что это коронавирусная инфекция. Никто не настаивал, а сейчас, как правило, врачи рекомендуют, чтобы пациенты получили QR-код. Мои коллеги из государственных поликлиник говорят тоже о том, что сейчас нет наплыва пациентов — по-крайней мере такого, какой был в третью волну.
Ранее мы рассказывали о том, как новосибирцы по четыре часа стоят в очереди за прививкой. Посмотрите на эти кадры.