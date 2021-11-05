«Какие-то пиар-коды нужны»: жители российских деревень рассказали, почему боятся прививаться от ковида

Во многих регионах страны начала действовать система QR-кодов. Без них уже нельзя посетить театр, сходить в кино или аквапарк. Для многих городских жителей это послужило стимулом поспешить в прививочные пункты — в сутки вакцинируется от коронавируса почти 700 000 россиян. А как обстоят дела в деревнях? Если в областных центрах есть кинотеатры и музеи, то в маленьких селах клубы давно стали местом детских игр в войнушку или пристанищем для лиц без определенного места жительства, водный парк может заменить собственная баня, а из развлечений остались только посиделки на лавочках да игра на гармони. Корреспонденты NGS55.RU отправились в небольшое путешествие по региону, побывав в разных селах. Причем чем дальше они отъезжали от Омска, тем чаще встречали людей, которые наотрез отказываются делать прививки. Причины у всех разные, а иногда очень оригинальные. И это несмотря на то, что в селе гораздо хуже с медицинским обслуживанием, лекарствами.
Дружино
Недалеко от Омска, в 20 километрах, находится село Дружино. На въезде в населенный пункт остановка — здесь часто курсируют маршрутки до города и обратно. Несмотря на утренний час и ветреную погоду, в этом месте довольно оживленно: школьники, рабочие, бабушки, гуляющие с внуками. У Марии Ивановны сегодня юбилей — 65 лет, она спешит по делам, но ответить на вопросы журналистов не отказывается.
— Сделала первую прививку в июле, а вторую — в августе. Я осознанно это сделала — никакие ни кафе, ни рестораны меня не интересуют. Единственное, что беспокоит, — это зубы, а дочь не дает протезированием заниматься. Говорит: «Сейчас рассадник заразы, куда ты пойдешь?» Она работает в больнице, рассказывает, что всё у них забито абсолютно. Дополнительное отделение открывают для больных коронавирусом. Говорит, что за выходные 18 человек умерли. Она в родильном доме, говорит, что и роженицы молодые умирают. Обстановка очень даже тревожная. С прививкой поспокойнее, — вздыхает Мария Ивановна.
Практически все ее родные и близкие вакцинировались от коронавируса, но среди знакомых остались и те, кто боится делать укол.
— Они говорят, что не пойдут бактерии вселять: «Вдруг я не вынесу это? Вдруг сильно заболею после прививки?» А я пошла, не думая, как буду переносить и что, — заканчивает женщина и торопится уходить. С такими разговорами можно и о предстоящем празднике забыть.
На остановке — двое мужчин. Они ждут маршрутку. 37-летний Сергей признается: прививку не делал, но планирует, поскольку этого требуют новые правила.
— Туда-сюда мотаюсь — некогда. Мне вот она не нужна, но делать буду, потому что не зайти ни в кафе, никуда. Какие-то пиар-коды нужны. Только поэтому.
— А я сделал! — перебивает Сергея его коллега. — Скачал пиар-код и всё это сделал. Байки ходят, что люди умирают от прививок и тому подобное, что организм разъедают. Мы с женой вакцинировались. Она немного приболела, а я ничего не почувствовал.
По другую сторону дороги бодро шагает пенсионерка, которая представилась Тамарой. На ней ярко-красная куртка и модная черная маска. Так и не скажешь, что ей 74 года. Как только женщина услышала вопрос про прививки, оживилась еще больше, поскольку как раз держит путь в поликлинику, чтобы сделать ревакцинацию.
— Столько людей, столько медиков работают над этой химерой! Почему не доверять этим людям? От чумы, от оспы — они же всё это сделали! Как это — не доверять врачам? И… — здесь эмоциональная речь прервалась. В эту минуту подъехала маршрутка. Возможно, это не всё, что она могла рассказать, но на таком ледяном ветру ждать следующую машину ей вряд ли хотелось.
Любино-Малороссы
Следующий адрес — село Любино-Малороссы. На улицах — ни души. Лишь вдалеке виднеется ускользающая по дороге фигура. Лошадь, пасущаяся на поляне сама по себе, не в счет. Идем в магазин, обычно в селах именно здесь можно кого-нибудь застать, заодно и погреться. 59-летняя Людмила покупает хлеб и печенье.
— В ковид не верю. Прививки нельзя делать. Люди мрут и так, а после этого еще больше — после этих прививок. Я противник. Я че, слепая? Не вижу телевизор и прессу не читаю? Выводы — политика. Этим всё сказано, — говорит Людмила и складывает продукты в сумку. — Это нарушение закона — вакцинация вместе с кодами. И я не езжу в город. Мы здесь находимся, в деревне.
В соседнем магазине стеснительная продавщица тоже против прививок, потому что считает вакцину недоработанной.
— Я не делала прививку и не буду. Она не испробована — че там ее пробовать? А насчет кодов не знаю, пока не думала. Я никуда не езжу.
За углом — местный дом культуры. Оттуда выходит женщина и сразу попадает в наше окружение. Случайный прохожий в селе для журналистов на вес золота. Правда, особо поболтать с ней не удалось.
— Не делала и не буду делать прививку. Мы верим в Иисуса Христа. Он всё отведет! — оттараторила женщина и испарилась, оставив нас на поляне с лошадью.
Красный Яр
Едем дальше. Через 13 километров указатель сообщает нам, что мы добрались до рабочего поселка Красный Яр. Здесь кипит жизнь. Это неудивительно: во-первых, обеденное время, а во-вторых, здесь находится любинский молочно-консервный комбинат. Рабочие спешат, чтобы успеть перекусить до начала рабочего времени. Им не до журналистов. Зато бабушки на рынке через дорогу, торгующие домашним молоком и творогом, всегда не прочь пообщаться.
— Мы уже привитые. Я сейчас пойду на уже 3-ю ревакцинацию. Как я болела в октябре прошлого года! Меня еле спасли. Была под маской, так у меня до сих пор нос так и не слышит. Неужели еще раз заболеть? Да не дай бог! Такую заразу перенести еще раз. Я считаю, что все должны вакцинироваться, и в добрый час сказать (трижды стучит по прилавку. — Прим. ред.), мне 81 год, и я перенесла вакцину легко, даже не чувствовала ее, — эмоционально делится своей историей болезни Лидия Ивановна.
За прилавком напротив — противоположного мнения. 50-летняя Ольга, продавец искусственных цветов, уверена, что от прививки одни только беды.
— Не прививалась и не собираюсь. Потому что побочных явлений много, болеют.
— Вы об этом в интернете прочитали?
— Нет, в интернете я ниче не узнаю. Я там не лазаю, мне он неинтересен. Телевизор смотрю. Там говорят, что есть побочные явления, что прививки делать нельзя. Вот говорят: «Прививка не принудительная». А эти пиар-коды? Это о чём говорит? Что это принудительно! Нет, я не буду ее ставить. Найду выход, — враждебно настроена против вакцины Ольга.
Авлы
В деревне Авлы Любинского района живет около 300 человек. Встретить кого-то на трех местных улицах мы и не надеялись. Напрасно. У гаража одного из домов — сбор. Здесь трое жизнерадостных мужчин, вооружившись гармонью, поднимают настроение… музыкой. Прервать концерт было сложно, но всё-таки вопрос гармонисту по поводу прививки удалось задать.
— Вакцину не делал. Зачем она мне нужна? — буркнул мужчина и продолжил рвать меха.
Через несколько домов — коммунальная авария. Рабочие ремонтируют прорыв в трубе. Неподалеку от них — хозяйка жилья, где случилось ЧП.
— Я не делала прививку и не буду. Я в положении, мне нельзя. Еще ребенку, не дай бог, повредит, — переживает женщина.
Другая жительница, которая встретилась нам по дороге, поделилась своим видением того, почему сейчас началась новая волна коронавируса.
— Прививки делают специально для того, чтобы заражать людей, чтобы они потом помирали. А еще говорят, что летают самолеты, распространяют какую-то дрянь, чтобы люди специально заболевали — первая волна, вторая волна… Все боятся делать прививку, потому что слухи ходят, что после них умирают, — рассказала жительница Авлов.
Новоархангелка
В селе Новоархангелка хоть проживает и больше людей — 1300 человек, журналистов боялись как огня. Некоторых приходилось опрашивать на бегу.
— Не делал и не собираюсь. Зачем? Чтобы лишний раз болеть? — быстро проговорил мужчина и скрылся за углом дома.
— Не вакцинировался, — ответил другой житель Новоархангелки в форме охранника и также стремительно зашагал прочь.
— А планируете?
— Вроде бы.
Мы подошли к пассажиру, который ждал водителя в припаркованной машине у магазина. Ему уж точно бежать некуда.
— Не делал прививку. Не хочу — и всё, — грозно ответил мужчина и начал быстро крутить ручку стеклоподъемника.
Другой житель села, водитель «Жигулей», хоть и неохотно, но согласился немного поболтать с нами.
— Вакцинировался. Добровольно пошел и сделал. Что меня побудило? То, что по всей стране творится, и всё. Все ставят — и я поставил, — отрапортовал мужчина и выдавил педаль газа.
57-летняя Любовь Петровна сначала не могла поверить, что к ним в село приехали журналисты. Она с удовольствием ответила на все вопросы.
— Сделала прививку, чтобы меньше было заболеваний. Должны люди вакцинироваться. Есть много тех, кто против, но всё равно идут и прививаются. У меня все сделали — и родные, и знакомые. Правда, муж всё никак не может. Он в рейсе. Люди зависимы от интернета, как кто что брякнет, то и слушают люди. Человек ведь психически уязвим. Тем более у нас тут, в такой среде. Сплетня за сплетней, зов за зовом, клич пошел. Один человек с юмором воспримет, другой признает, что побочное действие. Прививайтесь все. Быстрее победим пандемию, — засмеялась Любовь Петровна и пошла дальше по своим делам.
Здесь стало интересно, а где та половина привитых деревенских жителей сделала прививку? Может, тем, у кого ее нет, просто проблематично добраться до прививочного пункта? Мы выяснили, что, например, на территории Омского района, населенные пункты которого расположены относительно недалеко от города, жители могут обратиться за прививками не только в центральную районную больницу, но и в 14 других, участковых, которые находятся в каждом крупном селе. Для жителей отдаленных деревень работает 44 ФАПа. Фельдшер собирает списки желающих вакцинироваться и передает данные в ЦРБ. Оттуда выезжает бригада медиков и делает уколы тем, кто записался.
Заместитель главного врача Омской районной больницы Никита Пирогов признался: несмотря на активную агитацию прививаться, большого числа желающих до прошлой недели не было. Местные жители шли на вакцинацию неохотно. Не помогали и выступления медиков перед трудовыми коллективами ни на фабриках, ни в школах. Но после информации о том, что в Омской области ввели QR-коды, число желающих сделать укол от коронавируса выросло в разы. Конечно, зам. главного врача надеется, что так получилось не только потому, что стимулом послужили новые ограничения, а то, что жители стали больше переживать за свое здоровье. Подобная ситуация произошла и в Любинском районе Омской области. Здесь работает чуть меньше фельдшерско-акушерских пунктов — 35. А прививку можно поставить только в двух больницах ЦРБ и больнице в Красном Яре. Неделю назад там прививочные пункты стали работать в две смены — утром и вечером, поскольку желающих сделать прививку тоже стало больше. Хотя раньше, рассказывает заведующая поликлиникой Любинской ЦРБ Наталья Попова, жителей сложно было заманить сделать укол. В связи с большой потребностью в прививках неделю назад по району пустили передвижной ФАП. Автобус каждый день курсирует по разным деревням, и все желающие могут вакцинироваться от коронавируса. Беда одна — желающих что-то не видно.
Получается, что многие жители российских деревень опасаются прививок из-за того, что боятся побочных проявлений, смерти или того, что им под кожу введут бактерии. Также некоторые сельчане считают вакцину недоработанной. Мы рассказали об этом врачу-иммунологу, кандидату медицинских наук Николаю Крючкову. Он развеял эти мифы.
— Ни живых вирусов, ни бактерий, ни грибов, ни других микроорганизмов в вакцинах нет. Даже в инактивированных, типа «КовиВака». В них — убитые вирусы. В составе препарата «Спутник V» содержится вектор — особым образом измененный аденовирус. Как известно, аденовирусы вызывают сезонные ОРВИ. Что касается смертей, то их вероятность после любых медицинских вмешательств, даже после приема аспирина, мы исключить не можем. Но всё же такие случаи в мире есть, и они регистрируются. Опять же, большинство этих смертей не связано с самим препаратом. Это может быть совпадение по времени и так далее. Особенно если речь идет о людях с хроническими заболеваниями. Конечно, бывают и прямые смерти от вакцины, этого тоже нельзя исключить, но их очень мало. В частности, аргентинский отчет это показал. Это буквально единичные смерти, но они случаются, — рассказал Николай Крючков.
Врач-иммунолог добавил, что самые страшные из побочных эффектов после вакцинации — это тромбозы, тяжелые аллергические реакции (они могут начаться также при применении любого препарата), синдром Гийена — Барре, при котором иммунная система поражает периферическую нервную систему (его можно вылечить). Правда, такое случается крайне редко и было зафиксировано в Аргентине.
— Если мы говорим о ранних проявлениях, то может быть температура, слабость, головные боли от одного до трех дней с момента введения вакцины, но это неопасно. Так реагирует врожденный иммунитет, — продолжает врач.
Что касается разговоров о том, что вакцина от коронавируса недоработана, здесь Николай Крючков не согласен. Иммунолог говорит, что доклинические исследования и фармразработки проходили в полном объеме, даже несмотря на то, что время на это было действительно сокращено.
— Говорить, что препарат не исследован, нельзя, только то, что это произошло в чуть сокращенном периоде. Но сейчас мы уже знаем, что проиcходит за полгода. Так что если мы вначале говорили так осторожно, то сейчас есть данные с более длительного периода наблюдений. Этих данных много собрано, — подвел итог иммунолог.