«Какие-то пиар-коды нужны»: жители российских деревень рассказали, почему боятся прививаться от ковида

57-летняя Любовь Петровна сначала не могла поверить, что к ним в село приехали журналисты. Она с удовольствием ответила на все вопросы.



— Сделала прививку, чтобы меньше было заболеваний. Должны люди вакцинироваться. Есть много тех, кто против, но всё равно идут и прививаются. У меня все сделали — и родные, и знакомые. Правда, муж всё никак не может. Он в рейсе. Люди зависимы от интернета, как кто что брякнет, то и слушают люди. Человек ведь психически уязвим. Тем более у нас тут, в такой среде. Сплетня за сплетней, зов за зовом, клич пошел. Один человек с юмором воспримет, другой признает, что побочное действие. Прививайтесь все. Быстрее победим пандемию, — засмеялась Любовь Петровна и пошла дальше по своим делам.

Здесь стало интересно, а где та половина привитых деревенских жителей сделала прививку? Может, тем, у кого ее нет, просто проблематично добраться до прививочного пункта? Мы выяснили, что, например, на территории Омского района, населенные пункты которого расположены относительно недалеко от города, жители могут обратиться за прививками не только в центральную районную больницу, но и в 14 других, участковых, которые находятся в каждом крупном селе. Для жителей отдаленных деревень работает 44 ФАПа. Фельдшер собирает списки желающих вакцинироваться и передает данные в ЦРБ. Оттуда выезжает бригада медиков и делает уколы тем, кто записался.

Заместитель главного врача Омской районной больницы Никита Пирогов признался: несмотря на активную агитацию прививаться, большого числа желающих до прошлой недели не было. Местные жители шли на вакцинацию неохотно. Не помогали и выступления медиков перед трудовыми коллективами ни на фабриках, ни в школах. Но после информации о том, что в Омской области ввели QR-коды, число желающих сделать укол от коронавируса выросло в разы. Конечно, зам. главного врача надеется, что так получилось не только потому, что стимулом послужили новые ограничения, а то, что жители стали больше переживать за свое здоровье. Подобная ситуация произошла и в Любинском районе Омской области. Здесь работает чуть меньше фельдшерско-акушерских пунктов — 35. А прививку можно поставить только в двух больницах ЦРБ и больнице в Красном Яре. Неделю назад там прививочные пункты стали работать в две смены — утром и вечером, поскольку желающих сделать прививку тоже стало больше. Хотя раньше, рассказывает заведующая поликлиникой Любинской ЦРБ Наталья Попова, жителей сложно было заманить сделать укол. В связи с большой потребностью в прививках неделю назад по району пустили передвижной ФАП. Автобус каждый день курсирует по разным деревням, и все желающие могут вакцинироваться от коронавируса. Беда одна — желающих что-то не видно.