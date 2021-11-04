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«Заразились по очереди»: родители жалуются на инфекцию в больнице № 25, где лежат дети с пневмонией

Детям и взрослым резко стало плохо — у всех появились однотипные симптомы

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Сейчас в больнице <nobr class="_">№ 25</nobr> лечат детей с пневмонией при отрицательном тесте на ковид

Сейчас в больнице № 25 лечат детей с пневмонией при отрицательном тесте на ковид

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Жители Новосибирска сообщили о случаях инфекции в больнице № 25

Пациенты детского отделения больницы № 25 в Калининском районе подозревают, что заразились внутрибольничной инфекцией. Детей госпитализировали с пневмонией, но спустя несколько дней у них начались рвота и понос. Родители написали жалобы в разные ведомства, включая прокуратуру. Они требуют закрыть больницу на дезинфекцию. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко узнала, что именно произошло с пациентами и как это объясняют в самом учреждении.

«Врачи во всём обвиняют мам. Говорят, надо руки чаще мыть»

Ольга легла в больницу № 25 18 октября со своими детьми-двойняшками — мальчикам по 4 года. Их направил туда педиатр из поликлиники для лечения пневмонии. Женщину положили в большую палату на 11 человек: пять мам, у каждой — по одному ребенку, а у Ольги — двое:

— На третий день нашего пребывания в больнице стошнило моего первого ребенка, часа через 3–4 — второго. А ночью уже стало плохо мне. То есть мы по очереди заразились. Я думала, что мы одни такие, но там в каждой палате такое происходит. В коридорах я видела, что детям плохо — прям полоскало.

Ольга говорит, что подходила к сотрудникам больницы и сообщала о проблеме, но врачи во всём обвиняли мам: «Якобы мы чем попало кормим, руки не моем ни себе, ни детям. Хотя такого не было».

У мам есть претензии к мытью пола в больнице и к редкой смене постельного белья

У мам есть претензии к мытью пола в больнице и к редкой смене постельного белья

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Пациентка уверяет, что они вместе с другими мамами постоянно мыли руки себе и своим детям, потому что находились в больнице. При этом женщина возмущена тем, как в больнице мыли пол и меняли постельное белье:

— Пол мыли одной водой на несколько палат — не меняли ее. Мы несколько раз ругались из-за этого. Постельное менялось раз в семь дней. Я общалась с одной санитаркой нормально, поэтому мне выдавали чаще. Остальным говорили брать тазики и стирать. Кстати, при поступлении только у детей взяли мазок на ковид, а у взрослых не стали.

В итоге одному ребенку Ольги помог укол, а второму пришлось ставить еще и капельницы.

Сибирячку Викторию с сыном, которому 1,8 года, перевели в больницу № 25 из Краснообской больницы также для лечения пневмонии у ребенка:

— И утром, и днем, и вечером детей и взрослых рвало, не переставая. Первый раз такое вижу, чтобы всей больницей! Дети, которым лет по 10, бежали по коридору, а за ними мамы с горшком. В первые дни я не понимала, почему по всем палатам капельницы разносят, а потом поняла. Это для тех, кого полоскало.

Женщина говорит, что свою палату они проветривали и кварцевали, но это не помогло защититься.

— В маленьких палатах на трех-четырех человек, например, рвало одного, а в больших палатах много народу, поэтому плохо было многим. Родители бесконечно к врачам подходили и говорили, что ребенка опять вырвало. Это было подозрительно. А потом всё это коснулось и нашу палату. Когда одна мама подошла к врачам попросить укол, ей сказали, что она сама виновата. Чуть не выселили. Хотя она всё спиртом протирала, руки мыла.

Виктория надеялась, что ее с ребенком это не коснется:

— Но только мы выписались из больницы — до дома не успели доехать и теперь несколько дней не вылазим из туалета. Видимо, как раз инкубационный период прошел в больнице, а потом началось.

То есть после возвращения из больницы заболела Виктория, ее ребенок, а потом и муж. Женщина позвонила в больницу, чтобы узнать, что это за инфекция и чем ее лечить, но там ничем не помогли.

Мамы рассказывают, что видели, как дети не добегали до туалета и их рвало и в коридорах, и в палатах

Мамы рассказывают, что видели, как дети не добегали до туалета и их рвало и в коридорах, и в палатах

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Кристину вместе с четырехлетней дочкой тоже направили из поликлиники в 25-ю больницу для лечения пневмонии.

— Сначала мы лежали на первом посту, потом перевели на второй и там началась веселуха (всех сначала кладут в одни палаты и делают тест на ковид, а потом с отрицательным результатом переводят в другие палаты. — Прим. ред.). Слышно, что многих тошнит, и у нас в палате тоже маму с детьми начало... Сначала сказали, что это реакция на антибиотики, а потом начали мамочек обвинять, что не тем кормят, — рассказывает она.

Кристина говорит, что после жалоб мыть пол стали лучше, но всё зависело от санитарок: кто-то мыл одной водой во всех палатах раз в день, кто-то стал мыть два раза в день и воду менять.

В самой больнице говорят, что жалобы от мам были единичными и что возбудители кишечной инфекции в 2020–2021 годах в детском отделении не выявлялись

В самой больнице говорят, что жалобы от мам были единичными и что возбудители кишечной инфекции в 2020–2021 годах в детском отделении не выявлялись

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Что говорят в самой больнице


Заместитель главврача больницы № 25 по педиатрии Светлана Сецкова объясняет, что диспептические расстройства, включая рвоту, являются одним из проявлений вирусной пневмонии. И сотрудники педиатрического отделения, по ее словам, фиксируют единичные жалобы на рвоту, многочисленных жалоб от пациентов или их родителей не поступало.

По данным на 29 октября, в педиатрическом отделении находятся 39 детей и 35 родителей, во время утреннего обхода на однократную рвоту пожаловались двое детей. Родители, находящиеся в стационаре с детьми, на рвоту не жаловались, у одного ребенка рвота повторилась в течение дня.

— Все пациенты отделения получают терапию в соответствии с установленным диагнозом и текущим состоянием. Это могут быть инъекции, таблетированные препараты, внутривенные вливания (капельницы), ингаляции, физиопроцедуры. При госпитализации в педиатрическое отделение на кишечную группу инфекций обследуют и детей, и родителей. Также обследования пациентов на инфекции проводят и во время лечения в отделении. Возбудители кишечной инфекции в текущем и прошлом году в детском отделении больницы № 25 не выявлялись, — уточнила Светлана Сецкова.

Если вы тоже столкнулись с такой проблемой, расскажите об этом медицинскому обозревателю НГС Марии Тищенко — m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону +7 961 845–55–78 (WhatsApp, СМС, Telegram).

Ранее мы рассказывали о том, что родители детей, которые проходили лечение в отделении онкогематологии в Краснообске, тоже жаловались на внутрибольничные инфекции. Некоторые из них утверждали, что дети умирали не от рака, а именно от инфекций. После этих жалоб отделение в Краснообске закрыли, а пациентов перевели в областную больницу. После публикации НГС прокуратура начала проверку качества организации помощи детям с онкологией в регионе. Более подробно можете прочитать все материалы по этой теме здесь.

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детипневмониябольница № 25внутрибольничные инфекции
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