«Заразились по очереди»: родители жалуются на инфекцию в больнице № 25, где лежат дети с пневмонией

Ольга легла в больницу № 25 18 октября со своими детьми-двойняшками — мальчикам по 4 года. Их направил туда педиатр из поликлиники для лечения пневмонии. Женщину положили в большую палату на 11 человек: пять мам, у каждой — по одному ребенку, а у Ольги — двое:

— На третий день нашего пребывания в больнице стошнило моего первого ребенка, часа через 3–4 — второго. А ночью уже стало плохо мне. То есть мы по очереди заразились. Я думала, что мы одни такие, но там в каждой палате такое происходит. В коридорах я видела, что детям плохо — прям полоскало.



Ольга говорит, что подходила к сотрудникам больницы и сообщала о проблеме, но врачи во всём обвиняли мам: «Якобы мы чем попало кормим, руки не моем ни себе, ни детям. Хотя такого не было».