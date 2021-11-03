Что происходит с организмом, когда падает сатурация? Разбираемся с врачами

Число заразившихся коронавирусом растет каждый день, на прошлой неделе статистика побила очередной антирекорд по числу зараженных — больше 40 тысяч человек в сутки. Болеют даже те, кого раньше считали наиболее защищенными, — привитые и дети. Так что полезно обновить знания, которые в начале пандемии казались нам непонятными. Сегодня рассказываем всё, что нужно знать о сатурации.
Что такое сатурация?
Сатурация показывает, насколько кровь насыщена кислородом. За транспорт кислорода отвечает гемоглобин, он находится в эритроцитах — красных кровяных тельцах. Чем выше сатурация, тем больше кислорода в крови и тем лучше он доставляется к тканям.
Нормальные значения сатурации — от 94–96%, может доходить до 99–100%.
Что будет, если сатурация упадет?
Низкая сатурация отражает гипоксию, кислородное голодание. Легкие не справляются с доставкой к клеткам кислорода.
— Кислород нам нужен для окислительных восстановительных процессов. Масса клеток использует его для своей жизнедеятельности, без него не происходит ничего, — объясняет пульмонолог Алексей Кривоногов. — Поэтому гипоксия может быстро привести к необратимым процессам в клетках, тканях, органах и системах. Сначала они изменяются в виде дисфункции, а потом возможно и угасание функции.
Алексей Кривоногов — руководитель Центра диагностики и лечения последствий новой коронавирусной инфекции, врач-пульмонолог «Новой больницы», кандидат медицинских наук.
Во всех органах и тканях происходит нарушение метаболизма. Начинаются анаэробные процессы в клетках с выделением большого количества вредных веществ, что нарушает функционирование организма на клеточном уровне.
— Появляются симптомы общего недомогания: слабость, сонливость. Если не принять меры, далее появляются головокружение, звон в ушах, нарушение сознания вплоть до комы различных степеней. Скорость развития, если говорить о коронавирусной инфекции, зависит от степени поражения легких. Как правило, это занимает несколько дней, — говорит доктор Рустам Мердалимов.
Рустам Мердалимов — врач скорой медицинской помощи, педиатр, ассистент кафедры госпитальной педиатрии, специалист по УМР центра аккредитации РНИМУ имени Н. И. Пирогова.
Зачем сатурацию мерят при коронавирусе?
Часто при коронавирусе возникают нарушения газообмена в легких, в этом случае в кровь поступает недостаточно кислорода. Сатурация — лишь один из показателей, который учитывают врачи.
— Оценивается состояние по большому количеству параметров: частота дыхательных движений, сердечных сокращений, сатурация крови и еще несколько, — объясняет Мердалимов. — То есть пульсоксиметрия, оценка уровня сатурации крови, является одним из пунктов, начисляющих баллы, по сумме которых принимается решение о проведении КТ-исследования и дальнейшей госпитализации.
Чем измерить сатурацию?
Пульсоксиметром. Прибор надевается на палец, специальный инфракрасный светодиод пропускает свет через кровь и мягкие ткани, что и позволяет определить сатурацию.
— Пульсоксиметр — это обычный напалечный датчик, там два устройства: одно излучает инфракрасное излучение, а второе его собирает, — говорит врач-терапевт Иван Скороходов. — Если кровь хорошо насыщена кислородом, она поглощает это излучение одним образом. Если она не насыщена кислородом — излучение поглощается меньше.
Иван Скороходов — практикующий терапевт, врач-аллерголог, иммунолог. Член Российской ассоциации аллергологов и иммунологов.
Погрешность может возникать из-за состояния самого пациента. Например, при низком артериальном давлении, когда происходит централизация кровообращения (кровью омываются основные органы — сердце, легкие, головной мозг) и нарушается периферическое кровоснабжение, то есть кровь не достигает [в нужном количестве] пальцев рук, ног, где обычно измеряется сатурация.
— Он в любом случае не покажет больше [реальных показателей], но может показать меньше, потому что наблюдается застой крови, то есть не так там всё будет хорошо кровоснабжаться. Или не покажет ничего, потому что пульсовая волна не доходит до периферии. То есть при резком снижении давления такое может быть, при отказе всех органов и систем, — говорит Рустам Мердалимов.
Иван Скороходов говорит, что занижать показатели могут также все факторы, которые влияют на проницаемость инфракрасного излучения. Например, лак на ногтях, мозоли, шрамы.
— У пожилых людей нередко бывает атеросклероз сосудов, это тоже может приводить к тому, что сатурация может быть занижена. Поэтому, когда мы измеряем сатурацию, нужно посмотреть ее на всех пальчиках, — говорит доктор. — Если вы видите сатурацию ниже 95, то сначала попробуйте на всех пальцах, измерьте подольше, если ни на одном из пальцев нет повышения — это вызов скорой помощи.
Пульсоксиметр можно купить домой и использовать самостоятельно, как градусник или тонометр. Аппараты продаются в магазинах медицинской техники и аптеках, а сейчас — и во многих магазинах электроники. Стоимость может варьироваться от нескольких сотен до нескольких тысяч рублей.
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