Что происходит с организмом, когда падает сатурация? Разбираемся с врачами

Число заразившихся коронавирусом растет каждый день, на прошлой неделе статистика побила очередной антирекорд по числу зараженных — больше 40 тысяч человек в сутки. Болеют даже те, кого раньше считали наиболее защищенными, — привитые и дети. Так что полезно обновить знания, которые в начале пандемии казались нам непонятными. Сегодня рассказываем всё, что нужно знать о сатурации.



Что такое сатурация?

Сатурация показывает, насколько кровь насыщена кислородом. За транспорт кислорода отвечает гемоглобин, он находится в эритроцитах — красных кровяных тельцах. Чем выше сатурация, тем больше кислорода в крови и тем лучше он доставляется к тканям.

