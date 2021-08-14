За период пандемии новосибирцы заплатили штрафов на 6,2 миллиона рублей

В Новосибирске Роспотребнадзор рассказал о сумме штрафа за нарушение эпидемиологических норм
За период пандемии новосибирцы заплатили штрафы за нарушение эпидемиологических норм на
Роспотребнадзор контролирует наличие коронавируса у граждан, которые приехали из-за рубежа. Всего с начала появления коронавируса в Новосибирск прибыли
— В отношении граждан, не прошедших обследование на COVID-19 в 3-дневный срок, Управлением совместно с МВД проводятся мероприятия по привлечению к административной ответственности. В отношении 273 граждан возбуждены дела об административном правонарушении по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Судами вынесено 260 постановлений, из которых 186 — о назначении штрафа на общую сумму
Помимо этого, Роспотребнадзор вместе с МВД и правительством Новосибирской области следит за соблюдением противоэпидемических мер в сфере организации питания, торговли, гостиничных услуг, на транспорте.
— В период с 01.01.2021 по 12.08.2021 специалистами Управления направлено 526 уведомлений о назначении времени и месте составления протоколов по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ. Составлено 518 протоколов об административном правонарушении по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ, — сообщили в Роспотребнадзоре.
Всего судом за время пандемии было вынесено 321 постановление.
— 173 постановления о назначении административного штрафа на сумму
В начале августа в Новосибирской области Роспотребнадзор зафиксировал снижение заболеваемости ковидом.