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За период пандемии новосибирцы заплатили штрафов на 6,2 миллиона рублей

114 учреждений приостановили деятельность из-за несоблюдения эпидмер

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По состоянию на 12.08.2021 в Новосибирской области проведено <nobr class="_">2 264 137</nobr> лабораторных исследования на наличие нового коронавируса

По состоянию на 12.08.2021 в Новосибирской области проведено 2 264 137 лабораторных исследования на наличие нового коронавируса

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В Новосибирске Роспотребнадзор рассказал о сумме штрафа за нарушение эпидемиологических норм

За период пандемии новосибирцы заплатили штрафы за нарушение эпидемиологических норм на 6 223 500 рублей. Об этом отчитался Роспотребнадзор Новосибирской области.

Роспотребнадзор контролирует наличие коронавируса у граждан, которые приехали из-за рубежа. Всего с начала появления коронавируса в Новосибирск прибыли 99 236 человек. За 3 дня по прибытии они должны были пройти обследования на наличие коронавируса.

— В отношении граждан, не прошедших обследование на COVID-19 в 3-дневный срок, Управлением совместно с МВД проводятся мероприятия по привлечению к административной ответственности. В отношении 273 граждан возбуждены дела об административном правонарушении по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Судами вынесено 260 постановлений, из которых 186 — о назначении штрафа на общую сумму 1 621 000 рублей, 4 — прекращения, 68 — вынесено устное замечание (предупреждение), 2 — вынесено прекращение за малозначительностью, — рассказали в Роспотребнадзоре Новосибирской области.

Помимо этого, Роспотребнадзор вместе с МВД и правительством Новосибирской области следит за соблюдением противоэпидемических мер в сфере организации питания, торговли, гостиничных услуг, на транспорте.

— В период с 01.01.2021 по 12.08.2021 специалистами Управления направлено 526 уведомлений о назначении времени и месте составления протоколов по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ. Составлено 518 протоколов об административном правонарушении по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ, — сообщили в Роспотребнадзоре.

Всего судом за время пандемии было вынесено 321 постановление.

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— 173 постановления о назначении административного штрафа на сумму 6 223 500 рублей, 34 — предупреждения; 114 постановлений о приостановлении деятельности (общественное питание, торговля продовольственными и непродовольственными товарами), — рассказали в Роспотребнадзоре.

В начале августа в Новосибирской области Роспотребнадзор зафиксировал снижение заболеваемости ковидом.

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