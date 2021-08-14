За период пандемии новосибирцы заплатили штрафов на 6,2 миллиона рублей

За период пандемии новосибирцы заплатили штрафы за нарушение эпидемиологических норм на 6 223 500 рублей. Об этом отчитался Роспотребнадзор Новосибирской области.

Роспотребнадзор контролирует наличие коронавируса у граждан, которые приехали из-за рубежа. Всего с начала появления коронавируса в Новосибирск прибыли 99 236 человек. За 3 дня по прибытии они должны были пройти обследования на наличие коронавируса.