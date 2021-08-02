Роспотребнадзор заявил о снижении заболеваемости ковидом в Новосибирской области

В Новосибирской области Роспотребнадзор зафиксировал снижение заболеваемости ковидом.
— Снижение заболеваемости на 1,7%. Снижение обусловлено преимущественно снижением заболеваемости среди взрослых — это группы
По ее словам, на прошлой неделе было проведено
Ранее в Новосибирской области во время третьей волны коронавируса увеличилось число детей с тяжелыми коронавирусными пневмониями. Иногда процент поражения легких достигал 80%.
Сегодня также стало известно, что коронавирус был выявлен у 43 детей из 28 детских садов Новосибирска.