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Роспотребнадзор заявил о снижении заболеваемости ковидом в Новосибирской области

За прошлую неделю в регионе меньше провели тестов на ковид

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На сегодняшний день реже стали болеть молодые люди и дети

На сегодняшний день реже стали болеть молодые люди и дети

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В Новосибирской области Роспотребнадзор зафиксировал снижение заболеваемости ковидом.

— Снижение заболеваемости на 1,7%. Снижение обусловлено преимущественно снижением заболеваемости среди взрослых — это группы 18–29 лет, и снижением заболеваемости среди детей, — сообщила заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области Наталья Ильиных.

По ее словам, на прошлой неделе было проведено 68 961 исследование на ковид, что меньше результатов предыдущей недели на 4,6%.

Ранее в Новосибирской области во время третьей волны коронавируса увеличилось число детей с тяжелыми коронавирусными пневмониями. Иногда процент поражения легких достигал 80%.

Сегодня также стало известно, что коронавирус был выявлен у 43 детей из 28 детских садов Новосибирска.

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коронавирус в Новосибирскезаболеваемость COVID-19
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