В 28 детских садах Новосибирска у детей выявили коронавирус

Сегодня, 2 августа, мэр Анатолий Локоть, выступая на оперативном совещании в правительстве НСО, отчитался о заболеваемости коронавирусом в детсадах Новосибирска.
— В 28 садах у нас обнаружен у 43 детей ковид, но закрытых учреждений нет, — сообщил мэр.
На оперативном совещании также прозвучала информация, что в настоящее время закрыты 9 групп в детских садах.
Новосибирский вирусолог Сергей Нетёсов рассказал о том, что привело к увеличению числа заболевших ковидом в регионе. По его мнению, на ситуацию повлияли выпускные вечера и последние звонки в образовательных учреждениях, на которых многие не надевали маски.