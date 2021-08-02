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В 28 детских садах Новосибирска у детей выявили коронавирус

Однако закрытых учреждений нет

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Пока закрыты 9 групп в новосибирских детсадах

Пока закрыты 9 групп в новосибирских детсадах

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Сегодня, 2 августа, мэр Анатолий Локоть, выступая на оперативном совещании в правительстве НСО, отчитался о заболеваемости коронавирусом в детсадах Новосибирска.

— В 28 садах у нас обнаружен у 43 детей ковид, но закрытых учреждений нет, — сообщил мэр.

На оперативном совещании также прозвучала информация, что в настоящее время закрыты 9 групп в детских садах.

Новосибирский вирусолог Сергей Нетёсов рассказал о том, что привело к увеличению числа заболевших ковидом в регионе. По его мнению, на ситуацию повлияли выпускные вечера и последние звонки в образовательных учреждениях, на которых многие не надевали маски.

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детсадыкоронавирус в Новосибирскековид
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