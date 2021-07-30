«Несколько обстоятельств сошлось»: вирусолог объяснил, почему в Новосибирске стали чаще болеть ковидом

Новосибирский вирусолог Сергей Нетёсов рассказал о том, что привело к увеличению числа заболевших ковидом в регионе. По его мнению, на ситуацию повлияли выпускные вечера и последние звонки, на которых многие не надевали маски.

Начиная с 21 июля, в Новосибирской области почти каждый день фиксируют более 200 новых заболевших коронавирусом (по статистике регионального оперштаба). Вирусолог не смог предположить, когда ситуация изменится.

— Когда третья волна закончится, не скажет сейчас, наверное, никто. У нас ведь ничего существенно и быстро не меняется в борьбе с коронавирусом. В частности, очень мало людей носят маски. Если сравнивать с летом прошлого года, это небо и земля. Так что вот этим мы волну не остановим. Темпы вакцинации пока очень низкие. Мы в конце первой сотни стран, которые начали вакцинацию, по охвату населения. Кроме того, на нашу территорию пришел вариант «дельта», исходно индийский вариант. В организме инфицированного человека он производится в гораздо больших количествах. Понятно, что доза вируса, которую такой человек выдает в пространство, намного больше, чем доза у больных с уханьским вариантом. И, несмотря на это, никаких дополнительных противоэпидемических мер с середины мая у нас не ввели. А если мы не вводим мер, не боремся, то как ситуация может измениться? — говорит Сергей Нетёсов, вирусолог, доктор биологических наук.