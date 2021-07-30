«Несколько обстоятельств сошлось»: вирусолог объяснил, почему в Новосибирске стали чаще болеть ковидом

Вирусолог назвал причины роста заболеваемости ковидом в Новосибирске
Новосибирский вирусолог Сергей Нетёсов рассказал о том, что привело к увеличению числа заболевших ковидом в регионе. По его мнению, на ситуацию повлияли выпускные вечера и последние звонки, на которых многие не надевали маски.
Начиная с 21 июля, в Новосибирской области почти каждый день фиксируют более 200 новых заболевших коронавирусом (по статистике регионального оперштаба). Вирусолог не смог предположить, когда ситуация изменится.
— Когда третья волна закончится, не скажет сейчас, наверное, никто. У нас ведь ничего существенно и быстро не меняется в борьбе с коронавирусом. В частности, очень мало людей носят маски. Если сравнивать с летом прошлого года, это небо и земля. Так что вот этим мы волну не остановим. Темпы вакцинации пока очень низкие. Мы в конце первой сотни стран, которые начали вакцинацию, по охвату населения. Кроме того, на нашу территорию пришел вариант «дельта», исходно индийский вариант. В организме инфицированного человека он производится в гораздо больших количествах. Понятно, что доза вируса, которую такой человек выдает в пространство, намного больше, чем доза у больных с уханьским вариантом. И, несмотря на это, никаких дополнительных противоэпидемических мер с середины мая у нас не ввели. А если мы не вводим мер, не боремся, то как ситуация может измениться? — говорит Сергей Нетёсов, вирусолог, доктор биологических наук.
Вирусолог отметил, что даже если бы в Новосибирске был только уханьский вариант вируса, это могло бы привести к третьей волне заболеваемости. Эксперт связывает это с массовыми мероприятиями, которые проводили в конце мая:
— У нас без масок проводились последние звонки в школах и выпускные вечера. Это массовые мероприятия, в которых явно принимали участие в том числе инфицированные люди. В прошлом году все необходимые противоэпидемические меры были приняты, а в этом — нет. Массовые мероприятия у нас повлекли за собой повышенную скорость распространения вируса.
По словам Сергея Нетёсова, распространение вируса ускоряется, если население не носит медицинские маски. В таком случае контактная передача вируса через поручни, дверные ручки и другие поверхности становится второстепенной.
— Влияет просто передача на улице, которую ничего не тормозит. Идет непосредственная передача. Если человек чихает в магазине, то вирус распространяется на 10 метров вперед. Важно понимать, что несколько обстоятельств сошлось вместе, и неприменимы те правила, которые были применимы в прошлом году, потому что маски не носим и не вакцинируемся! — добавил вирусолог.
Накануне, 29 июля, стало известно, что в Новосибирске от коронавируса скончался двухмесячный младенец. Ранее НГС рассказывал, как дети болеют во время третьей волны.