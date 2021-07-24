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Новый антирекорд: за сутки коронавирус выявили у 213 жителей Новосибирской области

Скончались 12 пациентов, самой молодой было 40 лет

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В больницах региона с коронавирусом и подозрением на него находятся более 5000 человек

В больницах региона с коронавирусом и подозрением на него находятся более 5000 человек

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В Новосибирской области от коронавиурса умерли 12 пациентов

В Новосибирской области коронавирус за сутки обнаружили у 213 человек, скончались 12 пациентов.

— По данным оперативного штаба, на утро 24 июля в регионе зарегистрирован 51 281 случай коронавируса, 213 за сутки, в том числе у 3688 детей. 44 054 пациента полностью выздоровели, 114 за сутки. Скончались еще 12 пациентов: мужчины в возрасте 67 лет, 68 лет, 69 лет, 69 лет, 79 лет, 80 лет, 83 лет и женщины в возрасте 40 лет, 69 лет, 79 лет, 79 лет, 87 лет, — говорится в сообщении оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирской области.

Всего в регионе от ковида скончались 2270 человек.

В больницах находятся 5424 жителя региона, в том числе 52 ребенка, с подтвержденным диагнозом и подозрением на него. В реанимациях лежат 324 пациента, из них 49 — на искусственной вентиляции легких.

— Всего в Новосибирской области сделано 2 107 590 тестов на коронавирус, — добавили в оперштабе.

Накануне, 23 июля, в Новосибирской области также зафиксировали рекордное число заболевших — 204.

СЮЖЕТ

Всё о коронавирусе и карантине

В середине июля НГС выпустил текст о том, сколько людей на самом деле умирают от коронавируса в регионе. Для этого обозреватель НГС Мария Тищенко утром простояла рядом с моргами ковидных больниц и разговаривала с родственниками умерших. Почитайте, что ей удалось выяснить.

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