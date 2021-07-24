Новый антирекорд: за сутки коронавирус выявили у 213 жителей Новосибирской области

В Новосибирской области от коронавиурса умерли 12 пациентов
В Новосибирской области коронавирус за сутки обнаружили у 213 человек, скончались 12 пациентов.
— По данным оперативного штаба, на утро 24 июля в регионе зарегистрирован
Всего в регионе от ковида скончались 2270 человек.
В больницах находятся 5424 жителя региона, в том числе 52 ребенка, с подтвержденным диагнозом и подозрением на него. В реанимациях лежат 324 пациента, из них 49 — на искусственной вентиляции легких.
— Всего в Новосибирской области сделано
Накануне, 23 июля, в Новосибирской области также зафиксировали рекордное число заболевших — 204.
В середине июля НГС выпустил текст о том, сколько людей на самом деле умирают от коронавируса в регионе. Для этого обозреватель НГС Мария Тищенко утром простояла рядом с моргами ковидных больниц и разговаривала с родственниками умерших. Почитайте, что ей удалось выяснить.