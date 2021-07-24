Новый антирекорд: за сутки коронавирус выявили у 213 жителей Новосибирской области

В Новосибирской области коронавирус за сутки обнаружили у 213 человек, скончались 12 пациентов.

— По данным оперативного штаба, на утро 24 июля в регионе зарегистрирован 51 281 случай коронавируса, 213 за сутки, в том числе у 3688 детей. 44 054 пациента полностью выздоровели, 114 за сутки. Скончались еще 12 пациентов: мужчины в возрасте 67 лет, 68 лет, 69 лет, 69 лет, 79 лет, 80 лет, 83 лет и женщины в возрасте 40 лет, 69 лет, 79 лет, 79 лет, 87 лет, — говорится в сообщении оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирской области.