Новый антирекорд по заболевшим: в НСО за сутки зарегистрировано 204 случая ковида

В Новосибирской области зарегистрировано 204 новых случая коронавируса
В Новосибирской области снова установился новый антирекорд по количеству заболевших — 204 случая заражения коронавирусной инфекцией за сутки.
Предыдущий антирекорд был 21 июля — 201 новый случай. Всего на 23 июля в регионе зарегистрировано
— Скончались еще девять пациентов: мужчины в возрасте 65, 69, 72, 80, 86 лет и женщины в возрасте 67, 69, 76 лет, 81 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 2258 человек, — говорится в сообщении оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирской области.
В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 5579 пациентов, в том числе 75 детей. В отделениях реанимации находится 401 человек. На ИВЛ — 54 пациента.
Ранее мы писали о том, что в Новосибирской области третий раз повторился антирекорд по количеству умерших от коронавируса — 11 человек за сутки.