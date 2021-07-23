Новый антирекорд по заболевшим: в НСО за сутки зарегистрировано 204 случая ковида

В Новосибирской области снова установился новый антирекорд по количеству заболевших — 204 случая заражения коронавирусной инфекцией за сутки.

Предыдущий антирекорд был 21 июля — 201 новый случай. Всего на 23 июля в регионе зарегистрировано 51 068 случаев коронавируса, в том числе у 3662 детей.

— Скончались еще девять пациентов: мужчины в возрасте 65, 69, 72, 80, 86 лет и женщины в возрасте 67, 69, 76 лет, 81 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 2258 человек, — говорится в сообщении оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирской области.