Новый антирекорд: 201 человек заболел ковидом в Новосибирской области за сутки

Число заболевших ковидом за сутки в НСО впервые превысило 200 человек
Оперштаб по коронавирусу Новосибирской области опубликовал новую статистику. За сутки в регионе зафиксировали 201 новый случай. Это самое большое количество новых случаев заболевания в сутки в регионе за всю пандемию.
— Скончались еще 11 пациентов: мужчины в возрасте 43, 57, 60, 66, 69, 72 лет и женщины в возрасте 50, 56, 59, 69, 87 лет, — говорится в сообщении. Всего в регионе от коронавируса, по данным оперштаба, умерли 2240 человек.
С выздоровлением выписали 123 человека. В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 5779 пациентов, в том числе 78 детей.
В отделениях реанимации находятся 410 человек. На ИВЛ — 51 пациент.
Вчера в регионе зарегистрировали 190 новых случаев, 9 человек скончались. Правительство пока не планирует вводить новые ограничительные меры.