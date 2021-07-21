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Новый антирекорд: 201 человек заболел ковидом в Новосибирской области за сутки

При этом скончались 11 пациентов

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В отделениях реанимации находятся 410 человек. На ИВЛ — 51 пациент

В отделениях реанимации находятся 410 человек. На ИВЛ — 51 пациент

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Число заболевших ковидом за сутки в НСО впервые превысило 200 человек

Оперштаб по коронавирусу Новосибирской области опубликовал новую статистику. За сутки в регионе зафиксировали 201 новый случай. Это самое большое количество новых случаев заболевания в сутки в регионе за всю пандемию.

— Скончались еще 11 пациентов: мужчины в возрасте 43, 57, 60, 66, 69, 72 лет и женщины в возрасте 50, 56, 59, 69, 87 лет, — говорится в сообщении. Всего в регионе от коронавируса, по данным оперштаба, умерли 2240 человек.

С выздоровлением выписали 123 человека. В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 5779 пациентов, в том числе 78 детей.

В отделениях реанимации находятся 410 человек. На ИВЛ — 51 пациент.

Вчера в регионе зарегистрировали 190 новых случаев, 9 человек скончались. Правительство пока не планирует вводить новые ограничительные меры.

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