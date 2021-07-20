В Новосибирской области от коронавируса умерли 9 человек — самому молодому было 38 лет

В Новосибирской области от коронавирусной инфекции умерли 9 пациентов — самому молодому было 38 лет .

— Скончались еще 9 пациентов: мужчины в возрасте 38, 48, 57, 72, 74 лет и женщины в возрасте 71 года, 74, 76, 78 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 2229 человек, — говорится в сообщении оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирской области.

По данным оперштаба на утро 20 июля , в регионе зарегистрировано 190 новых случаев заражения.