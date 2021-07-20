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В Новосибирской области от коронавируса умерли 9 человек — самому молодому было 38 лет

Всего в регионе от коронавируса умерло более 2 тысяч человек

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Всего в регионе зарегистрировано <nobr class="_">50 468</nobr> случаев коронавируса

Всего в регионе зарегистрировано 50 468 случаев коронавируса

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В Новосибирской области от коронавируса умерли 9 человек

В Новосибирской области от коронавирусной инфекции умерли 9 пациентов — самому молодому было 38 лет.

— Скончались еще 9 пациентов: мужчины в возрасте 38, 48, 57, 72, 74 лет и женщины в возрасте 71 года, 74, 76, 78 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 2229 человек, — говорится в сообщении оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирской области.

По данным оперштаба на утро 20 июля, в регионе зарегистрировано 190 новых случаев заражения.

— В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 5882 пациента, в том числе 74 ребенка. В отделениях реанимации находится 413 человек. На ИВЛ — 55 пациентов, — добавили в оперштабе.

СЮЖЕТ

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Ранее мы писали о том, что в Новосибирске увеличилась очередь на кремацию до 10 дней. Кроме того, новосибирский Минздрав игнорирует данные Росстата о количестве умерших от COVID-19, которых больше на 75%.

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