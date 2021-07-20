В Новосибирской области от коронавируса умерли 9 человек — самому молодому было 38 лет

В Новосибирской области от коронавируса умерли 9 человек
В Новосибирской области от коронавирусной инфекции умерли
— Скончались еще 9 пациентов: мужчины в возрасте 38, 48, 57, 72, 74 лет и женщины в возрасте 71 года, 74, 76, 78 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 2229 человек, — говорится в сообщении оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирской области.
По данным оперштаба на утро
— В инфекционные стационары региона с диагнозом
Ранее мы писали о том, что в Новосибирске увеличилась очередь на кремацию до 10 дней. Кроме того, новосибирский Минздрав игнорирует данные Росстата о количестве умерших от