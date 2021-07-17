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Новосибирский Минздрав игнорирует данные Росстата о количестве умерших от COVID-19

Число умерших, зафиксированное в Росстате за весь период, оказалось на 75% выше, чем у оперштаба

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Всего в России в мае от ковида умер <nobr class="_">14 971</nobr> человек

Всего в России в мае от ковида умер 14 971 человек

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Министерство здравоохранения Новосибирской области заявило, что статистика Росстата о количестве умерших от коронавируса — не повод корректировать аналогичную статистику оперштаба.

На прошлой неделе Росстат опубликовал новые данные о количестве умерших от COVID-19 в НСО. Цифры были снова больше, чем в сводках оперштаба.

Согласно опубликованной информации Росстата, в мае в Новосибирской области именно от коронавируса умер 151 человек. По данным оперштаба, за период с 1 по 31 мая в Новосибирской области от коронавируса скончались 117 человек. Всего, по данным Росстата, с начала пандемии в Новосибирске зарегистрировали 3346 умерших с ковидом. По данным оперштаба, их 1878 человек.

Ранее мы уже запрашивали информацию в региональном Минздраве об этих расхождениях, которые наблюдались неоднократно. Например, в октябре 2020 года это была информация за конкретный день — Минздрав Новосибирской области объяснил случившееся технической ошибкой. Потом число умерших, зафиксированное в Росстате за ноябрь, оказалось в 4 раза выше, чем у оперштаба региона. Минздрав ответил, что данные о смертности не являются окончательными и могут быть скорректированы.

Ранее в ведомстве подобные ситуации объясняли так:

— Основная причина смерти устанавливается на основании сопоставления результатов обнаруженной патолого-анатомической картины, клинической картины, а также результатов лабораторно-инструментального обследования пациента, в том числе гистологического. Срок выдачи окончательного патолого-анатомического заключения составляет до 30 дней, в некоторых случаях — до 45 дней.

На прошлой неделе корреспондент НГС запросил информацию, почему оперштаб не обновляет данные о количестве умерших после того, как выходит статистика Росстата.

Вот что в региональном Минздраве ответили на запрос:

— Как уже неоднократно сообщалось вашему изданию, в статистику смертности от COVID-19, ежедневно публикуемую региональным оперативным штабом НСО по противодействию завозу и распространению коронавирусной инфекции, включаются пациенты, окончательно установленной основной причиной смерти которых после получения результатов всех проведенных экспертиз стал COVID-19. Ваши предположения, что публикация статистического ответа является основанием для корректировки данных регионального оперштаба, являются ошибочными.

Раннее НГС писал о том, что министр здравоохранения Новосибирской области во время брифинга в правительстве региона отказался отвечать на вопрос журналиста НГС о том, привился он от ковида или нет.

СЮЖЕТ

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В начале июля управление по делам ЗАГС Новосибирской области опубликовало свежую статистику. В июне 2021 года умерли 3943 человека. В прошлом году в этот же период были зарегистрированы 3606 свидетельств о смерти — на 337 случаев меньше. При этом в мае 2021 года было выдано 3167 свидетельств о смерти — смертность в Новосибирской области за месяц увеличилась почти на 25%.

В феврале 2021 года мы писали о том, что Росстат назвал число новосибирцев, умерших от ковида в 2020 году.

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Новосибирскстатоперштабкоронавирус
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