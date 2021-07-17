Новосибирский Минздрав игнорирует данные Росстата о количестве умерших от COVID-19

Министерство здравоохранения Новосибирской области заявило, что статистика Росстата о количестве умерших от коронавируса — не повод корректировать аналогичную статистику оперштаба.



На прошлой неделе Росстат опубликовал новые данные о количестве умерших от COVID-19 в НСО. Цифры были снова больше, чем в сводках оперштаба.

Согласно опубликованной информации Росстата, в мае в Новосибирской области именно от коронавируса умер 151 человек. По данным оперштаба, за период с 1 по 31 мая в Новосибирской области от коронавируса скончались 117 человек. Всего, по данным Росстата, с начала пандемии в Новосибирске зарегистрировали 3346 умерших с ковидом. По данным оперштаба, их 1878 человек.