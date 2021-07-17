Новосибирский Минздрав игнорирует данные Росстата о количестве умерших от COVID-19

Министерство здравоохранения Новосибирской области заявило, что статистика Росстата о количестве умерших от коронавируса — не повод корректировать аналогичную статистику оперштаба.
На прошлой неделе Росстат опубликовал новые данные о количестве умерших от
Согласно опубликованной информации Росстата, в мае в Новосибирской области именно от коронавируса умер 151 человек. По данным оперштаба, за период с 1 по 31 мая в Новосибирской области от коронавируса скончались 117 человек. Всего, по данным Росстата, с начала пандемии в Новосибирске зарегистрировали 3346 умерших с ковидом. По данным оперштаба, их 1878 человек.
Ранее мы уже запрашивали информацию в региональном Минздраве об этих расхождениях, которые наблюдались неоднократно. Например, в октябре 2020 года это была информация за конкретный день — Минздрав Новосибирской области объяснил случившееся технической ошибкой. Потом число умерших, зафиксированное в Росстате за ноябрь, оказалось в
Ранее в ведомстве подобные ситуации объясняли так:
— Основная причина смерти устанавливается на основании сопоставления результатов обнаруженной патолого-анатомической картины, клинической картины, а также результатов лабораторно-инструментального обследования пациента, в том числе гистологического. Срок выдачи окончательного патолого-анатомического заключения составляет до 30 дней, в некоторых случаях — до 45 дней.
На прошлой неделе корреспондент НГС запросил информацию, почему оперштаб не обновляет данные о количестве умерших после того, как выходит статистика Росстата.
Вот что в региональном Минздраве ответили на запрос:
— Как уже неоднократно сообщалось вашему изданию, в статистику смертности от
Раннее НГС писал о том, что министр здравоохранения Новосибирской области во время брифинга в правительстве региона отказался отвечать на вопрос журналиста НГС о том, привился он от ковида или нет.
В начале июля управление по делам ЗАГС Новосибирской области опубликовало свежую статистику. В июне 2021 года умерли 3943 человека. В прошлом году в этот же период были зарегистрированы 3606 свидетельств о смерти — на 337 случаев меньше. При этом в мае 2021 года было выдано 3167 свидетельств о смерти — смертность в Новосибирской области за месяц увеличилась почти на 25%.
В феврале 2021 года мы писали о том, что Росстат назвал число новосибирцев, умерших от ковида в 2020 году.