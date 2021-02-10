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В два раза больше, чем у оперштаба: Росстат назвал число новосибирцев, умерших от ковида в 2020 году

Смотрим на картинке, как менялась статистика регионального и федерального ведомств

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Всего, по данным на 10 февраля, в регионе от коронавируса умерли 1302 человека

Всего, по данным на 10 февраля, в регионе от коронавируса умерли 1302 человека

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2185 новосибирцев умерли от COVID-19 в 2020 году

Росстат опубликовал количество скончавшихся ковидных пациентов в Новосибирской области в 2020 году. Оно оказалось в 2,2 раза больше, чем число умерших, опубликованное в сводках новосибирского оперштаба.

Всего на 31 декабря в Новосибирске зарегистрировали 2185 умерших с коронавирусом. По данным оперштаба на эту же дату их было 967.

Первый в городе пациент с коронавирусом умер 14 апреля 2020 года. Как сообщили тогда в оперштабе НСО, пациенту было 68 лет. Пневмония развилась на фоне тяжелой сопутствующей патологии (сахарный диабет, ожирение, ишемическая болезнь сердца).

Данные федеральных и региональных ведомств практически сошлись в сентябре прошлого года. Но с октября прошлого года наблюдается резкое расхождение в сводках оперштаба и данных Росстата.

В одной картинке можно проследить, как отличаются данные Росстата и оперштаба НСО<br>

В одной картинке можно проследить, как отличаются данные Росстата и оперштаба НСО

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Также согласно подсчетам Росстата, в Новосибирской области в декабре 2020 года именно от коронавируса умерли 553 человек. Еще у одного умершего пациента подозревали COVID-19, но лабораторно он не подтвержден. Также в этом месяце у 41 новосибирца коронавирус не стал основной причиной смерти, но привел к осложнениям, из-за которых наступил летальный исход.

И еще у 92 человек коронавирус не привел к смерти или тяжелым осложнениям, но был подтвержден.

По данным оперштаба Новосибирской области, за период с 1 декабря по 31 декабря в Новосибирской области от коронавируса скончались 224 человека.

В декабре, по данным Росстата, от коронавируса в регионе скончались 553 человека

В декабре, по данным Росстата, от коронавируса в регионе скончались 553 человека

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О подобном расхождении в статистике мы писали в ноябре. Тогда за период с 1 ноября по 30 ноября в Новосибирской области, по данным Росстата, от коронавируса скончались 655 человек. В сводках оперштаба за этот период числятся 153 умерших. После публикации в региональном Минздраве объяснили заниженные данные по смертности от ковида.

— Данные о смертности от COVID-19 на территории Новосибирской области за ноябрь 2020 года, в том числе опубликованные Федеральной службой государственной статистики, не являются окончательными и могут быть скорректированы, — заявили в новосибирском Минздраве в ответ на запрос НГС о разнице данных.

В ведомстве уточнили, что полная информация за 2020 год появится только во втором квартале 2021 года.

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В январе Управление по делам ЗАГС Новосибирской области опубликовало свежую статистику. Количество умерших людей выросло на 25,4%. Так, в январе 2021 года зарегистрировано 3988 записей о смерти. По сравнению с аналогичным периодом за 2020 год их стало на 798 больше. Всего в прошлом январе в Новосибирской области скончались 3190 человек. А в январе 2019 года было сделано 3466 записей о смерти.

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НовосибирскРосстатоперштаб по борьбе с коронавирусомкоронавирус
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