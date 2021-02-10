В два раза больше, чем у оперштаба: Росстат назвал число новосибирцев, умерших от ковида в 2020 году

Росстат опубликовал количество скончавшихся ковидных пациентов в Новосибирской области в 2020 году. Оно оказалось в 2,2 раза больше, чем число умерших, опубликованное в сводках новосибирского оперштаба.

Всего на 31 декабря в Новосибирске зарегистрировали 2185 умерших с коронавирусом. По данным оперштаба на эту же дату их было 967.

Первый в городе пациент с коронавирусом умер 14 апреля 2020 года. Как сообщили тогда в оперштабе НСО, пациенту было 68 лет. Пневмония развилась на фоне тяжелой сопутствующей патологии (сахарный диабет, ожирение, ишемическая болезнь сердца).