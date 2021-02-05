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В январе 2021 года умерло на четверть больше жителей, чем в прошлом: свежая статистика от ЗАГС

Также оказалось, что в регионе снизилась и рождаемость

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В январе 2021 года&nbsp;зарегистрировано 3988 записей о смерти

В январе 2021 года зарегистрировано 3988 записей о смерти

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Управление по делам ЗАГС Новосибирской области опубликовало свежую статистику за январь 2021 года. Ведомство посчитало, сколько за первый месяц нового года было сделано записей о смертях, разводах и свадьбах.

Оказалось, что количество умерших людей выросло по сравнению с январем 2020 года на 25,4%.

Так, в январе 2021 года зарегистрировано 3988 записей о смерти. По сравнению с аналогичным периодом за 2020 год их стало на 798 больше. Всего в прошлом январе в Новосибирской области скончались 3190 человек. А в январе 2019 года было сделано 3466 записей о смерти.

Снизилась в этом январе и рождаемость — на 207 младенцев. В январе 2021 года родилось 2100 детей, в прошлом году — 2307. В этом году было зафиксировано 835 разводов, а в 2020 году — 1021. Браков было зарегистрировано 932 и 863 соответственно.

В статистике за декабрь количество смертей за аналогичный период прошлого года было почти вдвое больше. В октябре 2020-го умерших людей было на 37% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

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ЗАГСсмертность
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