В январе 2021 года умерло на четверть больше жителей, чем в прошлом: свежая статистика от ЗАГС

Управление по делам ЗАГС Новосибирской области опубликовало свежую статистику за январь 2021 года. Ведомство посчитало, сколько за первый месяц нового года было сделано записей о смертях, разводах и свадьбах.
Оказалось, что количество умерших людей выросло по сравнению с январем 2020 года на 25,4%.
Так, в январе 2021 года зарегистрировано 3988 записей о смерти. По сравнению с аналогичным периодом за 2020 год их стало на 798 больше. Всего в прошлом январе в Новосибирской области скончались 3190 человек. А в январе 2019 года было сделано 3466 записей о смерти.
Снизилась в этом январе и рождаемость — на 207 младенцев. В январе 2021 года родилось 2100 детей, в прошлом году — 2307. В этом году было зафиксировано 835 разводов, а в 2020 году — 1021. Браков было зарегистрировано 932 и 863 соответственно.
В статистике за декабрь количество смертей за аналогичный период прошлого года было почти вдвое больше. В октябре