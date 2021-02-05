В январе 2021 года умерло на четверть больше жителей, чем в прошлом: свежая статистика от ЗАГС

Управление по делам ЗАГС Новосибирской области опубликовало свежую статистику за январь 2021 года. Ведомство посчитало, сколько за первый месяц нового года было сделано записей о смертях, разводах и свадьбах.



Оказалось, что количество умерших людей выросло по сравнению с январем 2020 года на 25,4%.



Так, в январе 2021 года зарегистрировано 3988 записей о смерти. По сравнению с аналогичным периодом за 2020 год их стало на 798 больше. Всего в прошлом январе в Новосибирской области скончались 3190 человек. А в январе 2019 года было сделано 3466 записей о смерти.