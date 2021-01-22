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В Новосибирской области резко выросло число умерших за декабрь: новая статистика от ЗАГСа

Рост количества умерших продолжается в регионе уже несколько месяцев

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В декабре 2020 года в Новосибирской области скончались <nobr class="_">4440 человек</nobr>

В декабре 2020 года в Новосибирской области скончались 4440 человек

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В Новосибирской области в декабре зарегистрировано 4440 смертей

Управление по делам ЗАГС Новосибирской области опубликовало свежую статистику за декабрь 2020 года. В документе указано, сколько за тот месяц было сделано записей о смертях, разводах и свадьбах.

Оказалось, что количество умерших людей выросло по сравнению с декабрем 2019 года на 49%.

Так, если в декабре 2019 года было зарегистрировано 2956 записей о смерти, то за аналогичный период прошлого года их стало на 1484 больше. Всего в декабре 2020 года в Новосибирской области скончались 4440 человек.

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При этом выросло количество записей о рождении: в аналогичный период 2019 года было сделано 2382 записи, в 2020-м — 2543. Увеличилось и число разводов. В декабре 2019 года был зафиксирован 1101 развод, а в 2020 году — 1176.

В статистике за ноябрь количество смертей за аналогичный период прошлого года также почти вдвое больше. И в октябре 2020-го умерших людей было на 37% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

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