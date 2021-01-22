В Новосибирской области резко выросло число умерших за декабрь: новая статистика от ЗАГСа

В Новосибирской области в декабре зарегистрировано 4440 смертей
Управление по делам ЗАГС Новосибирской области опубликовало свежую статистику за декабрь
Оказалось, что количество умерших людей выросло по сравнению с декабрем
Так, если в декабре 2019 года было зарегистрировано
При этом выросло количество записей о рождении: в аналогичный период 2019 года было сделано
В статистике за ноябрь количество смертей за аналогичный период прошлого года также почти вдвое больше. И в октябре 2020-го умерших людей было на 37% больше, чем за аналогичный период 2019 года.