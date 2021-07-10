Росстат опубликовал новые данные о количестве умерших от COVID-19 в НСО. Цифры снова больше, чем у оперштаба

Росстат опубликовал данные за май 2021 года об умерших из-за коронавируса пациентах в России по регионам. В Новосибирской области этот показатель оказался больше, чем в сводках оперштаба.

Согласно опубликованной информации Росстата, в мае в Новосибирской области именно от коронавируса умер 151 человек. В прошлом году за этот период скончались 56 человек.

У 2 новосибирцев коронавирус не стал основной причиной смерти, но привел к осложнениям, из-за которых наступил летальный исход.

И у 6 человек коронавирус не привел к смерти или тяжелым осложнениям, но был подтвержден.

