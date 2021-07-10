Росстат опубликовал новые данные о количестве умерших от COVID-19 в НСО. Цифры снова больше, чем у оперштаба

В Новосибирской области в мае от коронавируса скончался 151 человек
Росстат опубликовал данные за май 2021 года об умерших из-за коронавируса пациентах в России по регионам. В Новосибирской области этот показатель оказался больше, чем в сводках оперштаба.
Согласно опубликованной информации Росстата, в мае в Новосибирской области именно от коронавируса умер 151 человек. В прошлом году за этот период скончались 56 человек.
У 2 новосибирцев коронавирус не стал основной причиной смерти, но привел к осложнениям, из-за которых наступил летальный исход.
И у 6 человек коронавирус не привел к смерти или тяжелым осложнениям, но был подтвержден.
По данным оперштаба, за период с 1 по 31 мая в Новосибирской области от коронавируса скончались 117 человек.
Расхождения в этих данных наблюдались неоднократно. Например, в октябре 2020 года это была информация за конкретный день — Минздрав Новосибирской области объяснил случившееся технической ошибкой. Потом число умерших, зафиксированное в Росстате за ноябрь, оказалось в 4 раза выше, чем у оперштаба региона. Минздрав ответил, что данные о смертности не являются окончательными и могут быть скорректированы.
Ранее в ведомстве подобные ситуации объясняли так:
— Основная причина смерти устанавливается на основании сопоставления результатов обнаруженной патолого-анатомической картины, клинической картины, а также результатов лабораторно-инструментального обследования пациента, в том числе гистологического. Срок выдачи окончательного патолого-анатомического заключения составляет до 30 дней, в некоторых случаях — до 45 дней.
Корреспондент НГС направил запрос в региональный Минздрав с просьбой прокомментировать, почему оперштаб не обновляет данные о количестве умерших после того, как выходит статистика Росстата.
В начале июля Управление по делам ЗАГС Новосибирской области опубликовало свежую статистику. В июне 2021 года умерли 3943 человека. В прошлом году в этот же период были зарегистрированы 3606 свидетельств о смерти — на 337 случаев меньше. При этом в мае 2021 года было выдано 3167 свидетельств о смерти — смертность в Новосибирской области за месяц увеличилась почти на 25%.
В феврале 2021 года мы писали о том, что Росстат назвал число новосибирцев, умерших от ковида в 2020 году.