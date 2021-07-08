Министр здравоохранения НСО отказался отвечать на вопрос, привился ли он от ковида

Министр здравоохранения Новосибирской области во время брифинга в правительстве региона отказался отвечать на вопрос журналиста НГС о том, привился ли он от ковида или нет.
— Это индивидуальный вопрос. Я пока на него не буду отвечать. Но это не значит, что я не привился. Давайте не будем делать заголовок: «Хальзов не привился, и поэтому предположим». Я не ответил, и всё, это мое личное право, — сообщил Константин Хальзов.
При этом Константин Хальзов каждую неделю повторяет о важности массовой вакцинации и достижения «коллективного иммунитета».
Сегодня был зафиксирован антирекорд по количеству заразившихся коронавирусом за сутки в Новосибирской области. Было зарегистрировано 189 заболевших. Последний раз такие цифры были зафиксированы в ноябре 2020 года. Скончалось 8 пациентов.