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Введут ли в Новосибирской области новые ограничения из-за коронавируса? Отвечает губернатор

Андрей Травников планирует сохранить действующие запреты и после 1 сентября

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Андрей Травников исключил возможность закрытия каких-то предприятий

Андрей Травников исключил возможность закрытия каких-то предприятий

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В НСО продлят действующие ограничения с 1 сентября

В Новосибирской области не будут вводить новые ограничения из-за коронавируса, несмотря на сложную ситуацию с третьей волной.

— На данный момент не планируется введение новых ограничений. С учетом того, что мы видим, — темпы третьей волны как минимум стабилизировались. Пока не будем торопиться и говорить о снижении. Но по крайней мере рост остановился. Ситуация напряженная, но она не заставляет нас вводить какие-то дополнительные ограничительные меры. В ситуации, когда есть защита, когда выработаны и хорошо себя зарекомендовали методы защиты своего здоровья, как соблюдение масочного режима и других санитарных мер, и есть вакцины, — правильнее побуждать использовать эту защиту. Чем в ответ на чью-то легкомысленность закрывать целые отрасли, предприятия и лишать людей дохода. Я исхожу из этой стратегии, — рассказал на пресс-конференции губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

При этом в регионе сохранят действующие ограничения.

— Те требования, которые приняты, мы не видим возможности отменить. И с 1 сентября сохраним 50% загрузку в кинотеатрах и по спорту, — добавил Андрей Травников.

Сегодня он сообщил, что третья волна ковида оказалась тяжелее, чем вторая.

СЮЖЕТ

Всё о коронавирусе и карантине

Новосибирская область второй месяц переживает третью волну коронавируса — статистика по заболевшим бьет рекорды и приближается к 200 зараженным в сутки. В это время заболевшие вновь жалуются на то, что врачи и скорая помощь могут приехать к ним на помощь только через несколько дней. Почему это происходит, вы можете узнать из колонки фельдшера скорой помощи.

В Новосибирской области в 2021 году уже было зарегистрировано 30 новорожденных детей с диагнозом «коронавирусная инфекция».

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коронавирускоронавирус в Новосибирске
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