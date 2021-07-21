Введут ли в Новосибирской области новые ограничения из-за коронавируса? Отвечает губернатор

В Новосибирской области не будут вводить новые ограничения из-за коронавируса, несмотря на сложную ситуацию с третьей волной.

— На данный момент не планируется введение новых ограничений. С учетом того, что мы видим, — темпы третьей волны как минимум стабилизировались. Пока не будем торопиться и говорить о снижении. Но по крайней мере рост остановился. Ситуация напряженная, но она не заставляет нас вводить какие-то дополнительные ограничительные меры. В ситуации, когда есть защита, когда выработаны и хорошо себя зарекомендовали методы защиты своего здоровья, как соблюдение масочного режима и других санитарных мер, и есть вакцины, — правильнее побуждать использовать эту защиту. Чем в ответ на чью-то легкомысленность закрывать целые отрасли, предприятия и лишать людей дохода. Я исхожу из этой стратегии, — рассказал на пресс-конференции губернатор Новосибирской области Андрей Травников.