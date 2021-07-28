В Новосибирской области от коронавируса умерли 11 человек за сутки

Оперштаб Новосибирской области сообщил свежие данные по коронавирусу за прошедшие сутки — скончались 11 пациентов.
— Это мужчины в возрасте 61 года, 69 лет, 71 года, 83 лет и женщины в возрасте 60 лет, 61 года, 65 лет, 66 лет, 82 лет, 84 лет, 87 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 2308 человек, — говорится в сводке оперштаба.
За 27 июля в регионе выявили 205 новых случаев заражения ковидом, 117 пациентов выздоровели.
— В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 5305 пациентов, в том числе 57 детей. В отделениях реанимации находится 381 человек. На ИВЛ — 53 пациента.
Накануне руководитель филиала ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семёнов дал прогноз по пандемии коронавируса. По его словам, с нынешними темпами вакцинации борьба с COVID-19 продолжится и в следующем году.
По данным новосибирского Минздрава, во время третьей волны коронавируса в нашем регионе увеличилось число детей, у которых ковид вызывает поражение легких в