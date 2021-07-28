В «Векторе» дали осторожный прогноз, когда закончится пандемия коронавируса

Руководитель филиала ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семёнов дал прогноз по пандемии коронавируса. По его словам, с нынешними темпами вакцинации борьба с COVID-19 продолжится и в следующем году.



— Говорить о завершении пандемии можно крайне осторожно. При сохранении текущих, очень низких темпов вакцинации во всём мире мы будем бороться с пандемией коронавируса еще в 2022 году, и только тогда у нас есть шанс ее завершить. Если этот процесс будет ускорен, то пандемия завершится гораздо быстрее, — цитирует Александра Семёнова РИА Новости.