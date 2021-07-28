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Тема дняКогда закончится пандемия? Прогноз «Вектора»

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В «Векторе» дали осторожный прогноз, когда закончится пандемия коронавируса

Эксперты считают, что сейчас проблема в низких темпах вакцинации

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Помочь справиться с пандемией быстрее, как говорит Александр Семёнов, может вакцинация. Но пока ее темпы сохраняются на низком уровне

Помочь справиться с пандемией быстрее, как говорит Александр Семёнов, может вакцинация. Но пока ее темпы сохраняются на низком уровне

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В «Векторе» рассказали, когда может завершиться пандемия коронавируса

Руководитель филиала ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семёнов дал прогноз по пандемии коронавируса. По его словам, с нынешними темпами вакцинации борьба с COVID-19 продолжится и в следующем году.

— Говорить о завершении пандемии можно крайне осторожно. При сохранении текущих, очень низких темпов вакцинации во всём мире мы будем бороться с пандемией коронавируса еще в 2022 году, и только тогда у нас есть шанс ее завершить. Если этот процесс будет ускорен, то пандемия завершится гораздо быстрее, — цитирует Александра Семёнова РИА Новости.

Руководитель филиала «Вектора» заявил, что, учитывая опыт прошлых лет, полное завершение пандемического процесса занимает два-три года. И это — с учетом формирования коллективного иммунитета.

Федеральное бюджетное учреждение науки «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор"» Роспотребнадзора (ГНЦ ВБ «Вектор») — один из крупнейших научных вирусологических и биотехнологических центров России. Он располагается в наукограде Кольцово (недалеко от Новосибирска). В его состав входит филиал — Институт медицинской биотехнологии, расположенный в Бердске. В 2020 году к ФБУН «ГНЦБ "Вектор"» был присоединен ФБУН «Екатеринбургский научно-исследовательский институт вирусных инфекций».

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«Вектор»пандемиякоронавирус в Новосибирске
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