В «Векторе» дали осторожный прогноз, когда закончится пандемия коронавируса

В «Векторе» рассказали, когда может завершиться пандемия коронавируса
Руководитель филиала ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семёнов дал прогноз по пандемии коронавируса. По его словам, с нынешними темпами вакцинации борьба с
— Говорить о завершении пандемии можно крайне осторожно. При сохранении текущих, очень низких темпов вакцинации во всём мире мы будем бороться с пандемией коронавируса еще в 2022 году, и только тогда у нас есть шанс ее завершить. Если этот процесс будет ускорен, то пандемия завершится гораздо быстрее, — цитирует Александра Семёнова РИА Новости.
Руководитель филиала «Вектора» заявил, что, учитывая опыт прошлых лет, полное завершение пандемического процесса занимает два-три года. И это — с учетом формирования коллективного иммунитета.
Федеральное бюджетное учреждение науки «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор"» Роспотребнадзора (ГНЦ ВБ «Вектор») — один из крупнейших научных вирусологических и биотехнологических центров России. Он располагается в наукограде Кольцово (недалеко от Новосибирска). В его состав входит филиал — Институт медицинской биотехнологии, расположенный в Бердске. В 2020 году к ФБУН «ГНЦБ "Вектор"» был присоединен ФБУН «Екатеринбургский научно-исследовательский институт вирусных инфекций».
Заболеваемость ковидом в Новосибирской области сохраняется на очень высоком уровне. 25 июля оперштаб сообщил о 218 заболевших — это новый антирекорд.
В начале этой недели Новосибирская область получила новую партию вакцины от коронавируса. В регион впервые поступил «Спутник Лайт».