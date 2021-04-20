Как недосып приводит к диабету: восемь вопросов о проблемах со сном

1
Сколько нужно спать?
— Нормальное количество сна для взрослого человека — 6–7, максимум 8 часов, — говорит врач-невролог Анастасия Якупова. — Как правило, с учетом современного ритма жизни мы все получаем недосып, то есть спим гораздо меньше физиологической нормы: 4–5 часов.
Если это случилось один раз в неделю, то ничего страшного с организмом не произойдет. Если же недосып случается систематически, регулярно, допустим, у людей со сменным графиком или страдающих бессонницей, то это может привести к серьезным последствиям.
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2
К чему приводит недосып?
Врачи говорят, что как минимум он приведет к эмоциональным нарушениям: тревоге, раздражительности, плаксивости. Но чем дольше не высыпаться, тем серьезнее последствия.
— При систематическом недосыпе, когда ежедневный сон снижается до пяти или даже трех часов, в будущем будет наблюдаться снижение концентрации внимания, снижение памяти, может появиться дневная сонливость и, как следствие, снижение работоспособности, — говорит невролог. — Могут появиться проблемы с эндокринной системой. Например, заболевания щитовидной железы. Может развиваться сахарный диабет, потому что люди часто заедают свой стресс, а недосып — это стресс.
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3
Почему мы не высыпаемся?
Помимо очевидных причин, таких как посторонний шум, аврал на работе или привычка подольше засидеться за сериалом по вечерам, есть еще и скрытые. Нарушения сна могут быть не причиной, а следствием заболеваний.
— Бывает, что человек так трактует свое состояние, что у него просто много работы или что он не успевает справляться с делами днем, а на самом деле у него есть состояние, в рамках которого нарушен сон, — объясняет психиатр Светлана Полубоярских. — Часто при депрессиях наблюдается нарушение ритма сна и недосыпание. Люди пытаются принимать какие-то лекарства, которые фармацевт посоветует без решения врача, или травы. Но если это депрессия, то это не поможет.
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4
Можно ли отоспаться?
Психиатр говорит, что мало спать на неделе и отсыпаться в выходные — плохая идея. Во-первых, это просто невозможно, так уж организм устроен, что ему нужно спать каждый день определенное количество часов.
— Если же мы в выходные спим до 11, то потом у нас понедельник — трудный день. А почему он трудный? Организм за два дня решает, что теперь всегда будет спать до 11, а вместо этого его будят с утра пораньше, — объясняет Полубоярских. — К тому же в воскресенье человек выспался, не так устал — может и лечь позже, а наутро у него недосып. Так что не надо увеличивать продолжительность сна в выходные, создавая себе дополнительные сложности.
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5
Как правильно спать?
Нужно соблюдать так называемую гигиену сна — это простые правила, которым нужно следовать, чтобы высыпаться. Ложиться и вставать нужно в одно и то же время, ограничить двигательную нагрузку как минимум за час до сна, не употреблять алкоголь, чай или кофе за пару часов до сна.
— Перед сном не заниматься умственной деятельностью, требующей сосредоточения, не работать в постели, ограничить использование гаджетов. Не курить перед сном. Проветривать комнату: понижение температуры и свежий воздух будут способствовать засыпанию, — говорит врач-невролог, кандидат медицинских наук Анастасия Клименко. — В комнате должно быть темно, это необходимо для лучшей выработки мелатонина — гормона, способствующего сну.
Ложиться нужно до 11 часов вечера, потому что с 10–11 вечера у нас происходит выработка естественного гормона сна — мелатонина.
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6
А если я работаю в ночь?
Невролог Анастасия Якупова говорит, что после ночных смен нужно и можно поспать днем несколько часов, но не весь день, чтобы не сбивать циркадные ритмы. Очень грубо циркадные ритмы можно назвать внутренними часами человека — это циклические колебания интенсивности различных биологических процессов, которые зависят от смены дня и ночи.
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7
Что делать, если появились проблемы со сном?
Если при соблюдении гигиены сна всё равно что-то не так, например, человек не может уснуть или постоянно просыпается по ночам, то нужно обращаться к врачу. Тут поможет психиатр или невролог.
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8
Бессонница лечится?
Да, лечение будет зависеть от причины проблем со сном.
— Если это действительно депрессия, то снотворные препараты не помогут, доктор пропишет антидепрессанты, которые влияют и на эмоциональные нарушения, и на качество сна, — говорит психиатр Светлана Полубоярских. — Если же нарушения сна не связаны с эмоциональными нарушениями, то врач может посоветовать седативную фитотерапию. Если это не помогает, то это препараты с седативным действием.
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9
Что еще почитать о здоровье?
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