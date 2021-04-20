Как недосып приводит к диабету: восемь вопросов о проблемах со сном

— Нормальное количество сна для взрослого человека — 6–7, максимум 8 часов, — говорит врач-невролог Анастасия Якупова. — Как правило, с учетом современного ритма жизни мы все получаем недосып, то есть спим гораздо меньше физиологической нормы: 4–5 часов.



Если это случилось один раз в неделю, то ничего страшного с организмом не произойдет. Если же недосып случается систематически, регулярно, допустим, у людей со сменным графиком или страдающих бессонницей, то это может привести к серьезным последствиям.

