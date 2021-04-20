20 апреля вторник
СЕЙЧАС -7°С
Пробки 5/10
usd 76.25
eur 91.48
Тема дняПоявилось видео стрельбы у суда, где убили мужчину

Как недосып приводит к диабету: восемь вопросов о проблемах со сном

Как недосып приводит к диабету: восемь вопросов о проблемах со сном

Разбираемся в причинах и последствиях бессонницы

745
Обсудить

Поделиться

Перед сном не стоит заниматься умственной деятельностью, а гаджеты лучше отложить заранее

Перед сном не стоит заниматься умственной деятельностью, а гаджеты лучше отложить заранее

Поделиться

Часов в сутках частенько не хватает, чтобы везде успеть и сделать всё что хочется. И выкраиваем время все мы нередко за счет сна: вроде все понимают, что он важен, но рассчитывают взбодриться кофе или отоспаться потом. Сегодня в еженедельной рубрике «Что у вас болит?» вместе с врачами разбираемся, так ли безвреден недосып.

1

Сколько нужно спать?

— Нормальное количество сна для взрослого человека — 6–7, максимум 8 часов, — говорит врач-невролог Анастасия Якупова. — Как правило, с учетом современного ритма жизни мы все получаем недосып, то есть спим гораздо меньше физиологической нормы: 4–5 часов.

Если это случилось один раз в неделю, то ничего страшного с организмом не произойдет. Если же недосып случается систематически, регулярно, допустим, у людей со сменным графиком или страдающих бессонницей, то это может привести к серьезным последствиям.

Поделиться

2

К чему приводит недосып?

Врачи говорят, что как минимум он приведет к эмоциональным нарушениям: тревоге, раздражительности, плаксивости. Но чем дольше не высыпаться, тем серьезнее последствия.

— При систематическом недосыпе, когда ежедневный сон снижается до пяти или даже трех часов, в будущем будет наблюдаться снижение концентрации внимания, снижение памяти, может появиться дневная сонливость и, как следствие, снижение работоспособности, — говорит невролог. — Могут появиться проблемы с эндокринной системой. Например, заболевания щитовидной железы. Может развиваться сахарный диабет, потому что люди часто заедают свой стресс, а недосып — это стресс.

Поделиться

3

Почему мы не высыпаемся?

Помимо очевидных причин, таких как посторонний шум, аврал на работе или привычка подольше засидеться за сериалом по вечерам, есть еще и скрытые. Нарушения сна могут быть не причиной, а следствием заболеваний.

— Бывает, что человек так трактует свое состояние, что у него просто много работы или что он не успевает справляться с делами днем, а на самом деле у него есть состояние, в рамках которого нарушен сон, — объясняет психиатр Светлана Полубоярских. — Часто при депрессиях наблюдается нарушение ритма сна и недосыпание. Люди пытаются принимать какие-то лекарства, которые фармацевт посоветует без решения врача, или травы. Но если это депрессия, то это не поможет.

Поделиться

4

Можно ли отоспаться?

Психиатр говорит, что мало спать на неделе и отсыпаться в выходные — плохая идея. Во-первых, это просто невозможно, так уж организм устроен, что ему нужно спать каждый день определенное количество часов.

— Если же мы в выходные спим до 11, то потом у нас понедельник — трудный день. А почему он трудный? Организм за два дня решает, что теперь всегда будет спать до 11, а вместо этого его будят с утра пораньше, — объясняет Полубоярских. — К тому же в воскресенье человек выспался, не так устал — может и лечь позже, а наутро у него недосып. Так что не надо увеличивать продолжительность сна в выходные, создавая себе дополнительные сложности.

Поделиться

5

Как правильно спать?

Нужно соблюдать так называемую гигиену сна — это простые правила, которым нужно следовать, чтобы высыпаться. Ложиться и вставать нужно в одно и то же время, ограничить двигательную нагрузку как минимум за час до сна, не употреблять алкоголь, чай или кофе за пару часов до сна.

— Перед сном не заниматься умственной деятельностью, требующей сосредоточения, не работать в постели, ограничить использование гаджетов. Не курить перед сном. Проветривать комнату: понижение температуры и свежий воздух будут способствовать засыпанию, — говорит врач-невролог, кандидат медицинских наук Анастасия Клименко. — В комнате должно быть темно, это необходимо для лучшей выработки мелатонина — гормона, способствующего сну.

Ложиться нужно до 11 часов вечера, потому что с 10–11 вечера у нас происходит выработка естественного гормона сна — мелатонина.

Поделиться

6

А если я работаю в ночь?

Невролог Анастасия Якупова говорит, что после ночных смен нужно и можно поспать днем несколько часов, но не весь день, чтобы не сбивать циркадные ритмы. Очень грубо циркадные ритмы можно назвать внутренними часами человека — это циклические колебания интенсивности различных биологических процессов, которые зависят от смены дня и ночи.

Поделиться

7

Что делать, если появились проблемы со сном?

Если при соблюдении гигиены сна всё равно что-то не так, например, человек не может уснуть или постоянно просыпается по ночам, то нужно обращаться к врачу. Тут поможет психиатр или невролог.

Поделиться

8

Бессонница лечится?

Да, лечение будет зависеть от причины проблем со сном.

— Если это действительно депрессия, то снотворные препараты не помогут, доктор пропишет антидепрессанты, которые влияют и на эмоциональные нарушения, и на качество сна, — говорит психиатр Светлана Полубоярских. — Если же нарушения сна не связаны с эмоциональными нарушениями, то врач может посоветовать седативную фитотерапию. Если это не помогает, то это препараты с седативным действием.

Поделиться

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

бессонницаневрологпсихиатрздоровье
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться

КОММЕНТАРИИ (0)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...