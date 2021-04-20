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Алексей Понедельченко

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«Произошли изменения, которых я не ждал»: сибиряк сделал прививку от коронавируса и перехотел есть сладости

Алексей Понедельченко непросто перенес прививку и обнаружил неожиданный эффект

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Почти 100 тысяч новосибирцев уже прошли полный курс вакцинации от коронавируса. Алексей Понедельченко поставил первую дозу и поделился своими впечатлениями

Почти 100 тысяч новосибирцев уже прошли полный курс вакцинации от коронавируса. Алексей Понедельченко поставил первую дозу и поделился своими впечатлениями

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После прививки от коронавируса сибиряк перестал хотеть сладости

Новосибирцы продолжают делать себе прививки от коронавируса. По данным Минздрава НСО на 16 апреля, две дозы вакцины получили 92 102 человека. Первыми в городе прививали врачей — тогда они честно рассказывали о своем самочувствии, чтобы новосибирцы знали, что их ожидает. Но и многие горожане открыто пишут в своих соцсетях о том, как переносят прививку. Один из них — Алексей Понедельченко, который пишет рассказы и пьесы и работает лаборантом в Институте ядерной физики СО РАН. На прошлой неделе он начал вакцинацию от коронавируса и обнаружил неожиданные эффекты. Подробнее — в его дневнике.

14 апреля

В институте началась вакцинация. Я стою в очереди на лестнице между вторым и первым этажами. Молодежи мало, большинству вакцинируемых давно за пятьдесят. Где-то сзади обсуждают нагрев плазмы, ремонт машины, турбомолекулярные насосы, свои и чужие зарплаты и всё такое.

Очередь движется быстро. Я стою за женщиной, а за мной стоят два деда, которые разговаривают про целлюлозу.

Женщина заходит в кабинет, где делают уколы. Вместе с ней вызывают девушку вне очереди.

— А мы? — спрашивает дед сзади меня.

— А вы подождете. Женщинам же и раздеться, и одеться надо.

— Ой, — говорит дедок. — Так, наоборот, надо меня пустить. Я бы тихонечко посидел бы, посмотрел на приличных дам, хоть со спинки бы. Да же, Серёж?

Серёжа — это второй дед.

— Да же, Серёж, хоть одним глазком бы посмотреть дали?

— Даже не знаю, — отвечает Серёжа. — Я давно уже равнодушен к таким вещам.

Открылась дверь. Женщины вышли. Моя очередь.

15 апреля

Вчера сделал прививку «Спутником». Весь день всё было нормально, а вечером голова начала как-то плохо соображать. Пойду, думаю, посплю.

Мне снилось какое-то судно, в трюме которого было какое-то огромное количество «Пепси», которую я пил всю ночь. А еще в трюме было холодно, и поэтому я бегал куда-то наверх, где мне становилось жарко. И тогда я бежал вниз. Пульс бил в уши. Часов с четырех ночи я сквозь сон (если это можно назвать сном) ходил на кухню и пил воду барьеровскими кувшинами. Написал в рабочий чат: «Ребята мее дурно.сегодня гаверное без мен», что в переводе: «Ребята, мне дурно. Сегодня, наверное, без меня».

Сквозь сон меня мучила обида. Я послал свою пьесу на восемь конкурсов, итоги которых подводятся с весны по зиму. И вот под утро лежу, трясусь и думаю, что глупо выйдет так и не узнать результаты. К обеду осталось лишь состояние, будто по тебе проехал БТР.

Если вакцина вызывает демонстрационную версию ковида, то страшно предположить, что же входит в базовый пакет.

16 апреля

Продолжаю дневник привитого.

В предыдущей серии я дико сходил с ума, потел, мерз, пил много воды, тряс руками и так далее.

Сегодня утром всё прошло. Вернулось желание жить, гулять и работать. Даже пьесу новую задумал. Но произошли изменения, которых я не ждал.

У меня пропадал аппетит. Он вернулся, но не полностью. Я перестал хотеть сладкое. Ну то есть я до позавчерашнего дня любил всякие там кексики, синамены, круассаны, пончики, догги-бэги из «Кузины». А тут — как отрезало.

В столовой прошел мимо пахлавы и даже кексика не взял. На обед мазал хлебцы сметаной, а не сгущенкой например. Еду вот в автобусе, а мимо пролетает вывеска «Торты». Фу-у-у.

Надолго ли?

18 апреля

Говорят, что читать о том, что человек сделал, всегда интереснее, чем о том, чего он не сделал. Поэтому и писать о чем-то, чего ты не делал, лучше не стоит.

А я вот напишу.

Позавчера зашел в пекарню, взял там слойку с ветчиной и сыром и не взял круассан с шоколадом. Свой любимый круассан с шоколадом не взял. Откусываешь его, бывало, кусочек, шоколада посыплется, а внутри крем тянется такой и сбоку на сдобу так — раз — и ложится. Вот не взял, представляете?

Поехали вчера на дачу. Зашли в лучшую в мире пекарню, которая находится в поселке Красный Яр. Там продаются просто обалденные улитки с банановой мякотью и шоколадом. Я очень скучал по ним зимой и вот вчера даже не попробовал, вдруг они изменились за зиму?

А еще в «Ашан» ездили. В «Ашане» несколько рядов отведено под сладости. Ну вы поняли. Кстати, если не брать в «Ашане» ничего сладкого, то покупок становится гораздо меньше. Мы вот раньше желешки брали — «Снеговик» с лимонадным вкусом. А тут я даже не посмотрел, они продаются вообще или нет? В прошлый раз их так мало было на полке.

Отвращение к сладкому окончательно сменилось равнодушием. Это когда ты на «Риттер Спорт» по 89,90 смотришь как на галстук, шампунь «Лошадиная сила» или на тосол. Выглядит вроде интересно, и цена привлекательная, но зачем тебе тосол?

Утром встал на весы, а там 102,7. А было 104,9. А я ведь даже зарядку не делаю сейчас, место укола всё еще побаливает.

На прошлой неделе у жителей Новосибирской области появился выбор, какой вакциной привиться от коронавируса. Если раньше в регион привозили только «Спутник V», то 14 апреля в Новосибирск поступила первая партия векторовской вакцины «ЭпиВакКорона». Если вы собираетесь привиться от коронавируса, то загляните в инструкцию НГС, как поставить себе прививку от ковида: инструкция в 10 карточках.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

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