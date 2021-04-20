«Произошли изменения, которых я не ждал»: сибиряк сделал прививку от коронавируса и перехотел есть сладости

14 апреля



В институте началась вакцинация. Я стою в очереди на лестнице между вторым и первым этажами. Молодежи мало, большинству вакцинируемых давно за пятьдесят. Где-то сзади обсуждают нагрев плазмы, ремонт машины, турбомолекулярные насосы, свои и чужие зарплаты и всё такое.



Очередь движется быстро. Я стою за женщиной, а за мной стоят два деда, которые разговаривают про целлюлозу.



Женщина заходит в кабинет, где делают уколы. Вместе с ней вызывают девушку вне очереди.



— А мы? — спрашивает дед сзади меня.



— А вы подождете. Женщинам же и раздеться, и одеться надо.



— Ой, — говорит дедок. — Так, наоборот, надо меня пустить. Я бы тихонечко посидел бы, посмотрел на приличных дам, хоть со спинки бы. Да же, Серёж?



Серёжа — это второй дед.



— Да же, Серёж, хоть одним глазком бы посмотреть дали?



— Даже не знаю, — отвечает Серёжа. — Я давно уже равнодушен к таким вещам.



Открылась дверь. Женщины вышли. Моя очередь.



15 апреля



Вчера сделал прививку «Спутником». Весь день всё было нормально, а вечером голова начала как-то плохо соображать. Пойду, думаю, посплю.

