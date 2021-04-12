Онколикбез. 13 вопросов о раке, который может годами тихо развиваться в организме (им болеют чаще женщины)

— Почему именно у женщин рак щитовидной железы встречается чаще?



— Здесь играет фактор неравномерной гормональной регуляции: у женщин происходит больше изменений гормонального фона. Резкие изменения могут провоцировать это заболевание, но это гипотеза.

— В каком возрасте обычно диагностируют рак щитовидной железы?



— Чаще всего возраст пациентов с раком щитовидной железы — 45–50 лет , но диапазон достаточно широкий. Мы видим это заболевание и у молодых — это связано с тем, что эту опухоль достаточно легко выявить при помощи УЗИ. Многие сознательные люди сами ходят на это исследование, поэтому повышается выявляемость.



Самый молодой пациент в моей практике — это 21-летняя девушка. Ей в 12 лет сделали энуклеацию узла щитовидной железы, когда не вся доля щитовидной железы удаляется, а именно узел. Тогда не было гистологических данных о злокачественной опухоли, а спустя девять лет по УЗИ у нее был выявлен лимфоузел или опухолевый очаг на шее справа.



При этом это было похоже на добавочную дольку щитовидной железы, но мы настаивали, что сбоку на шее, вдоль сосудистых пучков, не бывает добавочных долек. Мы прооперировали, удалили щитовидную железу и лимфоузлы шеи, где была эта добавочная долька. И при гистологическом исследовании в этой доле щитовидной железы справа нашли микроскопическую опухоль, которая была первичной и дала метастаз.

