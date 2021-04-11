Поздно спохватились? Новые штаммы COVID-19 в Россию завозят из Турции. Успеем ли остановить третью волну

Еще один возможный вариант — для прибывающих граждан из Турции туристов введут 14-дневный карантин. Полного запрета всех рейсов не будет. Не поздно ли спохватились? И стоит ли вводить ограничения?



Новые штаммы вируса заразнее?

— По тем данным исследований, которые есть сейчас, не зафиксирована большая контагиозность (заразительность) и большая вирулентность британского штамма, — заявил глава свердловского Роспотребнадзора Дмитрий Козловских.



Отличаются ли симптомы?

Врачи, которые уже видели пациентов с новыми штаммами, ответили на интересующий всех вопрос: опаснее ли мутировавший вирус.

— Пока у медиков небольшой опыт наблюдения, но симптомы у пациентов никак не отличаются, — рассказал врач, знакомый с ситуацией. — О том, что человек заразился другим штаммом, можно узнать только с помощью исследования.