Опоздали на год: почему вдруг Минздрав решил тестировать на ковид всех пациентов с ОРВИ — колонка журналиста

В Новосибирской области решили тестировать на ковид всех пациентов с ОРВИ
Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов сообщил на брифинге
Опоздали?
На брифинге, посвящённом работе оперативного штаба по противодействую коронавируса, министр здравоохранения Константин Хальзов сказал:
— Сейчас не так много пациентов поступает, но эпидемиологическая ситуация, которая складывается сегодня вокруг Российской Федерации, заставляет нас быть в напряженном состоянии. Мы должны не допустить распространения и появления на территории Новосибирской области коронавирусной инфекции. Поэтому основная задача, которая поставлена и губернатором: мы должны каждый случай выявления ОРВИ на территории НСО проверить на ковидную инфекцию. Вторая задача — активная вакцинация.день обратятся с симптомами ОРВИ, то действительно ли каждому будет положен тест? Да и вообще какие именно симптомы ОРВИ имеются ввиду и как человеку получить тест — обратившись к врачу в поликлинику или вызвав на дом или это не имеет значения? Как доказать, что у тебя действительно симптомы ОРВИ?
На мой взгляд, именно такую задачу нужно было ставить тогда, когда у нас начали выявляться первые случаи. Можно было не жалеть тесты и потратиться тогда, чтобы потом в целом меньше тратить на заболевших и чтобы сами зараженные не тратили столько денег в частных лабораториях и клиниках при наличии полиса ОМС, но кто же будет считать деньги новосибирцев? Хотя бы бюджетные почитали.
Я помню, как тогда представители министерства доказывали, что коронавирус можно найти, например, у тех, кто прилетел из другой страны, но не нужно проверять каждого, кто пошёл в магазин и считает, что у него может быть коронавирус. Хотя уже тогда было понятно и логично, что многие прилетевшие успели побегать по магазинам, поездить в общественном транспорте, побывать во многих других местах и разнести этот вирус. А если бы их сразу строго посадили дома и протестировали, то ситуация у нас, возможно, была бы лучше.
Вопросы, которые пока остались без ответа
После брифинга я отправила запрос в Минздрав, чтобы они ответили на все вопросы и не заставляли жителей города гадать, что же это всё значит. Тесты будут бесплатные? Из каких бюджетов выделяются деньги? Сколько денег уже выделено, будут ли объявляться закупки — каждым учреждением или централизовано Минздравом? Сколько денег уже потрачено на бесплатные для жителей региона тесты на коронавирус с начала пандемии? Если посмотреть на статистику оперштаба по данным на 8 апреля 2021 года, то всего в Новосибирской области проведено 1 441 363 теста на коронавирус.
Данные оперштаба также показывают, что количество обращений пациентов с ОРВИ сильно скачет: например, в этом месяце были дни, когда то 400 человек обращались с симптомами, то 2000 человек, то 4000, поэтому ещё я спросила у Минздрава, если 2,5 тысячи человек в день обратятся с симптомами ОРВИ, то действительно ли каждому сделают тест? Да и вообще какие именно симптомы ОРВИ имеются ввиду и как человеку получить тест — обратиться к врачу в поликлинику или вызвать на дом или это не имеет значения? Как доказать, что у тебя действительно симптомы ОРВИ?
Ещё хочется знать, сколько сейчас стоит одно такое исследование? Хотя раньше ведомство не отвечало на такой вопрос, и мы в редакции высчитывали всё сами: по данным одной из страховых компаний за апрель 2020 года, один тест стоил 513 рублей. Интересно узнать свежие и реальные цифры — и не окольными путями, а напрямую от Минздрава.
Тогда, летом прошлого года, мы примерно подсчитали: на 20 июля 2020 года (за четыре неполных месяца) в регионе было проведено 273 676 исследований, а значит, потрачено более 140 миллионов рублей, но, учитывая полученные ответы, нужно понимать, что деньги могут быть выделены как из фонда ОМС, так и из собственных средств организаций.
В общем, ждём ответов, потому что пока пребываем в неведении. Пока же люди в комментариях вовсю высказывают свои предположения и замечания: «Сказать — ещё не значит сделать», «скорее, речь идёт о тяжёлых формах заболеваний: пневмонии, например» «всех людей с соплями никаких бюджетных денег не хватит тестировать», «подозрительно как-то, а информацию по закупкам тестов никто не проверял?», «поди лежат невостребованными эти тесты, а срок хранения подходит к концу». Домыслы домыслами, а правдивую информацию получить всё же хочется.
Какие проблемы с тестированием были
Всю пандемию тесты брали бесплатно только у определённых категорий пациентов, которые периодически обновлялись. Обычно людям отказывали в анализе. Распространённой причиной отказа была такая: «Вы не подходите под категорию, кому тест положен». Хотя некоторые подходили и всеми путями пытались «выбить» свой бесплатный тест.
Например, к таким категориям относились: вернувшиеся на территорию России с признаками респираторных заболеваний; контактировавшие с больным COVID-19; с диагнозом «внебольничная пневмония»; пациенты старше 65 лет, обратившимся за медицинской помощью с симптомами респираторного заболевания; медицинские работники, имеющие риски инфицирования COVID-19 на рабочих местах, — 1 раз в неделю, а при появлении симптомов, не исключающих COVID-19, немедленно. А также находящиеся в учреждениях постоянного пребывания независимо от организационно-правовой формы — специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, кадетские корпуса, дома-интернаты, учреждения ФСИН России — и персонал таких организаций, но тоже при появлении симптомов респираторного заболевания.
А теперь скажите, кто-то из вас за последний год подходил хотя бы под одну из перечисленных категорий? И вам делали тест бесплатно?
В марте, когда коронавирус завезли в регион, пассажирке потенциально зараженного рейса пришлось добиваться теста на коронавирус. А одна женщина, ставшая восьмым умершим человеком в регионе от коронавируса, не подошла ни под одну из этих категорий, поэтому ей не сделали тест.
В мае 2020 года люди жаловались на долгое ожидание результатов теста, но это объясняли тем, что в приоритете находятся две категории — медицинские сотрудники и пациенты с пневмонией.
В июле люди из-за ожидания положенных тестов затягивали своё заболевание, а потом ещё и врачи вместо коронавируса ставили им ОРВИ или бронхит, поэтому пациентам приходилось спасаться самим.
В октябре 2020 года многие новосибирцы писали в редакцию НГС, что им не делают тесты, некоторым объясняли это тем, что закончились пробирки из-за большого потока желающих сделать анализ. Минздрав тогда это отрицал, а вот частные клиники согласились поговорить о проблемах и их решении, признались в дефиците пробирок и отдельные врачи, которые не побоялись описать ситуацию.
Были случаи, когда пациенты ковидного госпиталя не могли добиться теста, находясь там неделями. Они даже устраивали флешмоб. Хотя такие истории были не только в стационарах.
В ноябре новосибирцам говорили, что тесты положены учителям и врачам. Но даже врачи не всегда могли получить положенный тест. И учителя тоже.
Как вы думаете, каждый человек с симптомами ОРВИ сейчас получит свой положенный тест?
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