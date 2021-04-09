Опоздали на год: почему вдруг Минздрав решил тестировать на ковид всех пациентов с ОРВИ — колонка журналиста

Опоздали?

На брифинге, посвящённом работе оперативного штаба по противодействую коронавируса, министр здравоохранения Константин Хальзов сказал:



— Сейчас не так много пациентов поступает, но эпидемиологическая ситуация, которая складывается сегодня вокруг Российской Федерации, заставляет нас быть в напряженном состоянии. Мы должны не допустить распространения и появления на территории Новосибирской области коронавирусной инфекции. Поэтому основная задача, которая поставлена и губернатором: мы должны каждый случай выявления ОРВИ на территории НСО проверить на ковидную инфекцию. Вторая задача — активная вакцинация.день обратятся с симптомами ОРВИ, то действительно ли каждому будет положен тест? Да и вообще какие именно симптомы ОРВИ имеются ввиду и как человеку получить тест — обратившись к врачу в поликлинику или вызвав на дом или это не имеет значения? Как доказать, что у тебя действительно симптомы ОРВИ?

На мой взгляд, именно такую задачу нужно было ставить тогда, когда у нас начали выявляться первые случаи. Можно было не жалеть тесты и потратиться тогда, чтобы потом в целом меньше тратить на заболевших и чтобы сами зараженные не тратили столько денег в частных лабораториях и клиниках при наличии полиса ОМС, но кто же будет считать деньги новосибирцев? Хотя бы бюджетные почитали.