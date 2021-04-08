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Тема дняКем работают чиновники, на которых заводили дела?

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Минздрав НСО: каждого новосибирца с ОРВИ будут проверять на ковидную инфекцию

Также в регионе продолжается вакцинация

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Массовое тестирование решили проводить, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции

Массовое тестирование решили проводить, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции

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В Новосибирской области всех жителей с ОРВИ хотят тестировать на ковид

В Новосибирской области всех пациентов с ОРВИ будут проверять на коронавирус. Об этом сегодня, 8 апреля, во время брифинга сообщил министр здравоохранения НСО Константин Хальзов.

— Сейчас не так много пациентов поступает, но эпидемиологическая ситуация вокруг Российской Федерации заставляет нас быть в напряженном состоянии. Мы должны не допустить распространения коронавирусной инфекции на территории НСО. Основная задача, которая поставлена и губернатором, — мы должны каждый случай выявления ОРВИ на территории НСО проверить на ковидную инфекцию. Вторая задача — активная вакцинация, — рассказал министр.

Первым компонентом вакцины от COVID-19 сейчас уже привит 125 231 человек, вторым — 89 507 жителей.

СЮЖЕТ

Всё о коронавирусе и карантине

Первый в городе мобильный пункт вакцинации заработал 5 апреля. На открытие собрались почти одни чиновники и журналисты, но уже через пару часов начался настоящий ажиотаж — в торговый центр «Сан Сити» устремился поток людей, которые хотели привиться от коронавирусной инфекции. На следующий день вакцины «Спутник V» всем желающим не хватило. Мы узнали, как сейчас обстоят дела в мобильном пункте вакцинации и о чём люди говорят в очереди.

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