Минздрав НСО: каждого новосибирца с ОРВИ будут проверять на ковидную инфекцию

В Новосибирской области всех жителей с ОРВИ хотят тестировать на ковид
В Новосибирской области всех пациентов с ОРВИ будут проверять на коронавирус. Об этом сегодня,
— Сейчас не так много пациентов поступает, но эпидемиологическая ситуация вокруг Российской Федерации заставляет нас быть в напряженном состоянии. Мы должны не допустить распространения коронавирусной инфекции на территории НСО. Основная задача, которая поставлена и губернатором, — мы должны каждый случай выявления ОРВИ на территории НСО проверить на ковидную инфекцию. Вторая задача — активная вакцинация, — рассказал министр.
Первым компонентом вакцины от COVID-19 сейчас уже привит
Первый в городе мобильный пункт вакцинации заработал