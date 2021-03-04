Сколько антител должно быть после прививки от COVID-19: разбираемся вместе с врачами

В памятке, которую Департамент здравоохранения города Москвы выпустил для желающих сдать тесты на антитела, говорится, что небольшое количество IgM можно читать как «сомнительный» результат. Если IgM от 1 до 2, а IgG меньше 10, то это говорит о том, что вирус может находиться в организме и пациент переносит инфекцию бессимптомно.



— Данное заболевание еще до конца не изучено, поэтому в качестве профилактической меры просим вас сократить контакты с близкими людьми в течение 7 дней . Через неделю повторно сдайте кровь из вены. Если вы почувствуете себя плохо, незамедлительно вызовите врача на дом, — говорится в памятке.



Если значение IgM равняется двум или более, а IgG всё еще меньше 10, это говорит, что пациент прямо сейчас находится в стадии заболевания. Если тест дал такой результат, контактировать с окружающими не нужно. Даже если вы себя чувствуете хорошо, вы всё равно можете их заразить. Соблюдайте самоизоляцию и вызовите врача.



Если уже есть иммуноглобулины класса G, то это означает позднюю инфекцию, а IgM просто еще не сошли на нет. Если тест показал, что IgM больше или равны двум, а IgG больше или равны 10, то результат снова признают «сомнительным» — наличие IgM может говорить о том, что вирус всё еще находится в организме.

