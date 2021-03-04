Сколько антител должно быть после прививки от COVID-19: разбираемся вместе с врачами

С начала пандемии уже большое количество людей так или иначе столкнулось с коронавирусом, так что тесты на антитела к нему становятся всё актуальнее: одни хотят убедиться, что не зря сделали прививку, другие — проверить, не переболели ли бессимптомно. Однако понять, что именно показал тест, без врача бывает непросто. Мы разобрались, как правильно читать результаты анализов и какие числа свидетельствуют о том, что у вас есть иммунитет.
Для начала разберемся в том, какие бывают антитела. Их также называют иммуноглобулинами, и они могут быть разных классов — A, M, G. IgA — это те антитела, которые умеют выходить на слизистые, такие «пограничники». IgM — острые антитела, они появляются на третий — четвертый день и означают, что человек заражен коронавирусом. Если при этом мазок ПЦР отрицательный, то, скорее всего, это ложноотрицательный результат. Поэтому мазок нужно пересдать.
В памятке, которую Департамент здравоохранения города Москвы выпустил для желающих сдать тесты на антитела, говорится, что небольшое количество IgM можно читать как «сомнительный» результат. Если IgM от 1 до 2, а IgG меньше 10, то это говорит о том, что вирус может находиться в организме и пациент переносит инфекцию бессимптомно.
— Данное заболевание еще до конца не изучено, поэтому в качестве профилактической меры просим вас сократить контакты с близкими людьми в течение
Если значение IgM равняется двум или более, а IgG всё еще меньше 10, это говорит, что пациент прямо сейчас находится в стадии заболевания. Если тест дал такой результат, контактировать с окружающими не нужно. Даже если вы себя чувствуете хорошо, вы всё равно можете их заразить. Соблюдайте самоизоляцию и вызовите врача.
Если уже есть иммуноглобулины класса G, то это означает позднюю инфекцию, а IgM просто еще не сошли на нет. Если тест показал, что IgM больше или равны двум, а IgG больше или равны 10, то результат снова признают «сомнительным» — наличие IgM может говорить о том, что вирус всё еще находится в организме.
— Со временем клетки, производящие антитела, перестраиваются и производят более высокоспецифичные антитела: они если уж вцепятся — так вцепятся. Такое антитело является более настроенным и, соответственно, более сильным. Это и есть иммуноглобулины класса G. Они появляются примерно на десятый день, — говорит врач-терапевт Иван Скороходов.
Когда в крови выявляются IgG более 10, а IgM — менее двух, это говорит о том, что пациент выздоровел, а главное — у него сформировался иммунитет к
— Как любой тест, тест на антитела имеет погрешность и может быть ложноположительным или ложноотрицательным при несоблюдении некоторых условий преаналитического характера, — говорит заведующая Центром иммунопрофилактики МО «Новая больница» Елена Душина. — Например, человек принимал какие-то лекарства, курил или поел непосредственно перед сдачей анализа.
По словам Елены Душиной, если антитела формировались не после болезни, а в результате вакцинации, результаты теста также могут зависеть от того, какой именно вакциной вы прививались. Сейчас в России их три: массовая вакцинация ведется «Спутником V», в гражданский оборот вошла «ЭпиВакКорона», последней была зарегистрирована «КовиВак», но она пока широко не используется.
— Каждая вакцина, используемая в настоящее время, формирует свой собственный вид антител. Антитела, которые больше похожи на полученные в результате болезни, формируются при вакцинации «Спутником V», — говорит Елена Душина. — Вакцина «ЭпиВакКорона» формирует антитела к наиболее значимым фрагментам белка S прикрепления вируса. Они несколько отличаются от антител к цельному белку, поэтому для их обнаружения требуется определенная тест-система.
Тест на антитела рекомендуется проводить через
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