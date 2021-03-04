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Сколько антител должно быть после прививки от COVID-19: разбираемся вместе с врачами

Расшифровываем результаты тестов

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Проверять наличие антител врачи советуют через <nobr class="_">3–4 недели</nobr> после болезни или вакцинации

Проверять наличие антител врачи советуют через 3–4 недели после болезни или вакцинации

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С начала пандемии уже большое количество людей так или иначе столкнулось с коронавирусом, так что тесты на антитела к нему становятся всё актуальнее: одни хотят убедиться, что не зря сделали прививку, другие — проверить, не переболели ли бессимптомно. Однако понять, что именно показал тест, без врача бывает непросто. Мы разобрались, как правильно читать результаты анализов и какие числа свидетельствуют о том, что у вас есть иммунитет.

Для начала разберемся в том, какие бывают антитела. Их также называют иммуноглобулинами, и они могут быть разных классов — A, M, G. IgA — это те антитела, которые умеют выходить на слизистые, такие «пограничники». IgM — острые антитела, они появляются на третий — четвертый день и означают, что человек заражен коронавирусом. Если при этом мазок ПЦР отрицательный, то, скорее всего, это ложноотрицательный результат. Поэтому мазок нужно пересдать.

Расшифровка результатов анализов: антитела появляются еще в острой фазе инфекции

Расшифровка результатов анализов: антитела появляются еще в острой фазе инфекции

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В памятке, которую Департамент здравоохранения города Москвы выпустил для желающих сдать тесты на антитела, говорится, что небольшое количество IgM можно читать как «сомнительный» результат. Если IgM от 1 до 2, а IgG меньше 10, то это говорит о том, что вирус может находиться в организме и пациент переносит инфекцию бессимптомно.

— Данное заболевание еще до конца не изучено, поэтому в качестве профилактической меры просим вас сократить контакты с близкими людьми в течение 7 дней. Через неделю повторно сдайте кровь из вены. Если вы почувствуете себя плохо, незамедлительно вызовите врача на дом, — говорится в памятке.

Если значение IgM равняется двум или более, а IgG всё еще меньше 10, это говорит, что пациент прямо сейчас находится в стадии заболевания. Если тест дал такой результат, контактировать с окружающими не нужно. Даже если вы себя чувствуете хорошо, вы всё равно можете их заразить. Соблюдайте самоизоляцию и вызовите врача.

Если уже есть иммуноглобулины класса G, то это означает позднюю инфекцию, а IgM просто еще не сошли на нет. Если тест показал, что IgM больше или равны двум, а IgG больше или равны 10, то результат снова признают «сомнительным» — наличие IgM может говорить о том, что вирус всё еще находится в организме.

— Со временем клетки, производящие антитела, перестраиваются и производят более высокоспецифичные антитела: они если уж вцепятся — так вцепятся. Такое антитело является более настроенным и, соответственно, более сильным. Это и есть иммуноглобулины класса G. Они появляются примерно на десятый день, — говорит врач-терапевт Иван Скороходов.

Когда в крови выявляются IgG более 10, а IgM — менее двух, это говорит о том, что пациент выздоровел, а главное — у него сформировался иммунитет к SARS-CoV-2. Однако соблюдать все принятые меры предосторожности вроде ношения маски и регулярного мытья рук по-прежнему нужно — про вирус мы еще всего не знаем. Кроме того, тест может и наврать, особенно если не были соблюдены правила подготовки к сдаче анализа.

— Как любой тест, тест на антитела имеет погрешность и может быть ложноположительным или ложноотрицательным при несоблюдении некоторых условий преаналитического характера, — говорит заведующая Центром иммунопрофилактики МО «Новая больница» Елена Душина. — Например, человек принимал какие-то лекарства, курил или поел непосредственно перед сдачей анализа.

Иммунитет к COVID-19 определяют по количеству IgG

Иммунитет к COVID-19 определяют по количеству IgG

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По словам Елены Душиной, если антитела формировались не после болезни, а в результате вакцинации, результаты теста также могут зависеть от того, какой именно вакциной вы прививались. Сейчас в России их три: массовая вакцинация ведется «Спутником V», в гражданский оборот вошла «ЭпиВакКорона», последней была зарегистрирована «КовиВак», но она пока широко не используется.

— Каждая вакцина, используемая в настоящее время, формирует свой собственный вид антител. Антитела, которые больше похожи на полученные в результате болезни, формируются при вакцинации «Спутником V», — говорит Елена Душина. — Вакцина «ЭпиВакКорона» формирует антитела к наиболее значимым фрагментам белка S прикрепления вируса. Они несколько отличаются от антител к цельному белку, поэтому для их обнаружения требуется определенная тест-система.

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Тест на антитела рекомендуется проводить через 3–4 недели после заболевания или вакцинации. Если уровень IgG достаточно высок, то можно стать донором иммунокомпетентной плазмы. Нужно, чтобы совпал один из комплектов количества титров: либо IgG больше 40, а IgM больше или равно 1,5, либо IgG больше 80, а IgM больше или равно нулю.

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