Куда обращаться с коронавирусом, если заболеете в праздники? Список больниц в Новосибирске

В Новосибирске составили список больниц для заболевших коронавирусом
Новосибирская область, если верить официальным данным, находится на плато по коронавирусу. Количество заболевших стабильно 150–160 человек в сутки. И это всё равно большие цифры для нашего региона (летом, например, было в два раза меньше). Так что праздники — праздниками, а со здоровьем надо быть начеку.
Если вы почувствовали себя плохо в праздничные дни или подозреваете, что заболели ковидом, то можете обратиться за медпомощью в поликлинику или единую регистратуру по номеру 124. Они будут работать с 09:00 до 15:00 каждый день. Круглосуточно работает только скорая помощь по номеру 103.
Помощь коронавирусным больным в праздничные дни будут оказывать
Полный список вы можете найти в документе, который мы публикуем ниже.
В конце 2020 года мы поговорили с вирусологом Сергеем Нетёсовым и узнали, когда новые «британские» штаммы коронавируса дойдут до России, как они вообще появились, где уже идет третья волна, сильно ли мутирует вирус и что нужно для окончания пандемии.