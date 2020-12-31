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Куда обращаться с коронавирусом, если заболеете в праздники? Список больниц в Новосибирске

Помощь коронавирусным больным в праздничные дни будут оказывать 45 медучреждений

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Новосибирская область уже пережила две волны коронавируса, но они могут быть не последними

Новосибирская область уже пережила две волны коронавируса, но они могут быть не последними

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В Новосибирске составили список больниц для заболевших коронавирусом

Новосибирская область, если верить официальным данным, находится на плато по коронавирусу. Количество заболевших стабильно 150–160 человек в сутки. И это всё равно большие цифры для нашего региона (летом, например, было в два раза меньше). Так что праздники — праздниками, а со здоровьем надо быть начеку.

Если вы почувствовали себя плохо в праздничные дни или подозреваете, что заболели ковидом, то можете обратиться за медпомощью в поликлинику или единую регистратуру по номеру 124. Они будут работать с 09:00 до 15:00 каждый день. Круглосуточно работает только скорая помощь по номеру 103.

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Помощь коронавирусным больным в праздничные дни будут оказывать 45 больниц.

Полный список вы можете найти в документе, который мы публикуем ниже.

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СЮЖЕТ

Всё о коронавирусе и карантине

В конце 2020 года мы поговорили с вирусологом Сергеем Нетёсовым и узнали, когда новые «британские» штаммы коронавируса дойдут до России, как они вообще появились, где уже идет третья волна, сильно ли мутирует вирус и что нужно для окончания пандемии.

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коронавирус в Новосибирске
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