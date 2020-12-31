Куда обращаться с коронавирусом, если заболеете в праздники? Список больниц в Новосибирске

Новосибирская область, если верить официальным данным, находится на плато по коронавирусу. Количество заболевших стабильно 150–160 человек в сутки. И это всё равно большие цифры для нашего региона (летом, например, было в два раза меньше). Так что праздники — праздниками, а со здоровьем надо быть начеку.

Если вы почувствовали себя плохо в праздничные дни или подозреваете, что заболели ковидом, то можете обратиться за медпомощью в поликлинику или единую регистратуру по номеру 124. Они будут работать с 09:00 до 15:00 каждый день. Круглосуточно работает только скорая помощь по номеру 103.