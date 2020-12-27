От коронавируса умерли восемь человек, самому младшему было 55 лет

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Новосибирской области, на утро
По данным оперштаба, за сутки скончались еще восемь пациентов, имевших диагноз «коронавирус». Это четыре мужчины (от
Госпитализированы также
В отделениях интенсивной терапии сейчас находятся
Всего в Новосибирской области сделано
Под медицинским наблюдением остаются
Ситуация с ОРВИ: за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано
25 декабря оперштаб отчитался о девяти погибших от коронавируса за сутки — это новый антирекорд для нашего региона за всё время пандемии.