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От коронавируса умерли восемь человек, самому младшему было 55 лет

Медики зафиксировали 157 новых случаев за сутки

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По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Новосибирской области, на утро 27 декабря в регионе зарегистрировано 157 новых случаев заражения. Выздоровели за это время 93 человека. Люди продолжают умирать.

По данным оперштаба, за сутки скончались еще восемь пациентов, имевших диагноз «коронавирус». Это четыре мужчины (от 55 до 73 лет) и четыре женщины (от 59 до 86 лет). Всего в регионе от коронавируса умерли уже 933 человека.

Госпитализированы также 23 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

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В отделениях интенсивной терапии сейчас находятся 159 человек. Из них на ИВЛ — 43 пациента. Всего взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 2050 человек.

Всего в Новосибирской области сделано 1 058 438 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением остаются 7634 жителя региона, 78 393 человека сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 2622 обращения, госпитализирован 21 человек.

СЮЖЕТ

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25 декабря оперштаб отчитался о девяти погибших от коронавируса за сутки — это новый антирекорд для нашего региона за всё время пандемии.

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оперштаб по борьбе с коронавирусомкоронавирус
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