От коронавируса умерли восемь человек, самому младшему было 55 лет

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Новосибирской области, на утро 27 декабря в регионе зарегистрировано 157 новых случаев заражения. Выздоровели за это время 93 человека . Люди продолжают умирать.

По данным оперштаба, за сутки скончались еще восемь пациентов, имевших диагноз «коронавирус». Это четыре мужчины (от 55 до 73 лет ) и четыре женщины (от 59 до 86 лет ). Всего в регионе от коронавируса умерли уже 933 человека .