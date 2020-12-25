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Новосибирская область поставила новый антирекорд по числу смертей от ковида

Таких цифр за сутки не было ни в первую, ни во вторую волну

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Умершим было от 51 до 80 лет

Умершим было от 51 до 80 лет

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От ковида в Новосибирской области умерли девять человек

Оперштаб Новосибирской области отчитался о девяти погибших от коронавируса за сутки — это новый антирекорд для нашего региона за всё время пандемии.

— По данным оперативного штаба на утро 25 декабря, в регионе выявлено 26 955 случаев COVID-19 (+165 за сутки), в том числе у 1564 детей. 22 900 пациентов выписаны с выздоровлением (+217 за сутки). Скончались еще девять пациентов: мужчины в возрасте 68, 74, 75, 78, 80 лет и женщины в возрасте 51 года, 62, 64 и 75 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 918 человек, — говорится в сообщении оперштаба.

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В отделениях реанимации сейчас находятся 174 человека, на ИВЛ — 50 пациентов. За сутки госпитализировали 26 детей с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 2250. В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1238 пациентов.

Всего в Новосибирской области сделано 1 051 883 теста на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 7559 жителей региона, 78 271 человек снят с меднаблюдения.

На этой неделе мы рассказывали о невидимых пациентах — тех, кто переносит коронавирус совсем без симптомов. Врачи объяснили, почему это происходит и что делать, если вы обнаружили у себя ковид при полном отсутствии симптомов.

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В Новосибирске скончалась терапевт медико-санитарной части МВД России по НСО Лидия Савенкова, ей было 70 лет. Она заболела в начале ноября и провела две недели в реанимации.

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коронавирус в Новосибирскесмерть от COVID-19
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