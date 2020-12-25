Новосибирская область поставила новый антирекорд по числу смертей от ковида

Оперштаб Новосибирской области отчитался о девяти погибших от коронавируса за сутки — это новый антирекорд для нашего региона за всё время пандемии.

— По данным оперативного штаба на утро 25 декабря , в регионе выявлено 26 955 случаев COVID-19 (+165 за сутки), в том числе у 1564 детей. 22 900 пациентов выписаны с выздоровлением (+217 за сутки). Скончались еще девять пациентов: мужчины в возрасте 68, 74, 75, 78, 80 лет и женщины в возрасте 51 года, 62, 64 и 75 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 918 человек, — говорится в сообщении оперштаба.