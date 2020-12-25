Новосибирская область поставила новый антирекорд по числу смертей от ковида

От ковида в Новосибирской области умерли девять человек
Оперштаб Новосибирской области отчитался о девяти погибших от коронавируса за сутки — это новый антирекорд для нашего региона за всё время пандемии.
— По данным оперативного штаба на утро
В отделениях реанимации сейчас находятся 174 человека, на ИВЛ — 50 пациентов. За сутки госпитализировали 26 детей с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом
Всего в Новосибирской области сделано
Под медицинским наблюдением находятся 7559 жителей региона,
На этой неделе мы рассказывали о невидимых пациентах — тех, кто переносит коронавирус совсем без симптомов. Врачи объяснили, почему это происходит и что делать, если вы обнаружили у себя ковид при полном отсутствии симптомов.
В Новосибирске скончалась терапевт медико-санитарной части МВД России по НСО Лидия Савенкова, ей было