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Врач приехал на дом. Он должен надевать бахилы, мыть руки и носить перчатки? Разбираемся в 5 карточках

Врач приехал на дом. Он должен надевать бахилы, мыть руки и носить перчатки? Разбираемся в 5 карточках

Некоторые пациенты до драк спорят с медиками о необходимости снимать обувь или надевать бахилы. Но что говорит закон?

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Пациенты нередко конфликтуют с врачами, которые приезжают к ним домой

Пациенты нередко конфликтуют с врачами, которые приезжают к ним домой

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В Новосибирске продолжаются споры вокруг громкого конфликта между отцом 9-летнего мальчика и детским реаниматологом. Инцидент произошел в ночь с 12 на 13 декабря. По версии обоих участников конфликта, драка произошла из-за того, что бригада скорой отказалась надевать бахилы. Следственный комитет пока проводит проверку всех обстоятельств скандала, но за реаниматолога уже вступился Минздрав.

Вместе с медицинским адвокатом Юлией Казанцевой мы разобрались, должен ли врач надевать бахилы на вызове. Ответы на этот и другие полезные вопросы вы найдете в наших карточках.

1

Должен ли врач скорой надевать бахилы

Если коротко: нет.

Действующие российские законы и нормативные акты не предписывают работникам скорой помощи надевать бахилы или снимать обувь при исполнении служебных обязанностей.

Кроме того, Минздрав России в своем письме от 19 октября 2016 года № 14–3/3085226–7882 поставил точку в бесконечном споре между медиками и пациентами, указав на то, что сейчас обязанность работников скорой медицинской помощи надевать бахилы в квартирах пациентов не предусмотрена действующей нормативно-правовой базой.

2

Должен ли врач скорой мыть руки

Врач скорой перед осмотром пациента по закону должен мыть руки или обрабатывать их антисептиком. Он должен проводить их обработку:

  • перед непосредственным контактом с пациентом;
  • после контакта с неповрежденной кожей пациента (например, при измерении пульса или артериального давления);
  • после контакта с секретами или экскрементами организма, слизистыми оболочками, повязками;
  • перед выполнением различных манипуляций по уходу за пациентом;
  • после контакта с медицинским оборудованием и другими объектами, находящимися в непосредственной близости от пациента;
  • после лечения пациентов с гнойными воспалительными процессами;
  • после каждого контакта с загрязненными поверхностями и оборудованием.
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3

Должен ли участковый терапевт или педиатр надевать бахилы на вызове

Та же ситуация, что и с врачом скорой. Закон не обязывает участкового врача или педиатра надевать бахилы. Но они чаще всего всё же соглашаются надеть предложенные пациентом бахилы.

4

Должен ли участковый терапевт или педиатр мыть руки на вызове

Должен. Он может их помыть или обработать антисептиком. Сейчас в основном у всех есть с собой антисептики. Но если он закончился, то придется договариваться с пациентом, чтобы помыть руки. Обычно каких-то конфликтов на этой почве не возникает. Перечень процедур, перед которыми проводится обработка, такой же, как в случае с врачами скорой помощи.

5

Должен ли врач скорой или терапевт осматривать пациента в перчатках

Требование об обязательном ношении перчаток появилось при коронавирусе. Сейчас — да, врач должен быть в них. Раньше он мог просто обработать руки. Перчатки обязан был надевать только в определенных случаях, описанных в СанПиН 2.1.3.2630–10 и методических рекомендациях 3.5.1.0113–16 «Использование перчаток для профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, в медицинских организациях».

Врач должен надеть перчатки, когда возможен контакт:

  • с кровью;
  • другими биологическими субстратами;
  • мочой, фекалиями;
  • слизистыми оболочками;
  • поврежденной кожей.

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бахилынападениескорая помощь
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