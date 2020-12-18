Врач приехал на дом. Он должен надевать бахилы, мыть руки и носить перчатки? Разбираемся в 5 карточках

В Новосибирске продолжаются споры вокруг громкого конфликта между отцом 9-летнего мальчика и детским реаниматологом. Инцидент произошел в ночь с 12 на 13 декабря. По версии обоих участников конфликта, драка произошла из-за того, что бригада скорой отказалась надевать бахилы. Следственный комитет пока проводит проверку всех обстоятельств скандала, но за реаниматолога уже вступился Минздрав.

Вместе с медицинским адвокатом Юлией Казанцевой мы разобрались, должен ли врач надевать бахилы на вызове. Ответы на этот и другие полезные вопросы вы найдете в наших карточках.