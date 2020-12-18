Врач приехал на дом. Он должен надевать бахилы, мыть руки и носить перчатки? Разбираемся в 5 карточках

1
Должен ли врач скорой надевать бахилы
Если коротко: нет.
Действующие российские законы и нормативные акты не предписывают работникам скорой помощи надевать бахилы или снимать обувь при исполнении служебных обязанностей.
Кроме того, Минздрав России в своем письме от 19 октября 2016 года
2
Должен ли врач скорой мыть руки
Врач скорой перед осмотром пациента по закону должен мыть руки или обрабатывать их антисептиком. Он должен проводить их обработку:
- перед непосредственным контактом с пациентом;
- после контакта с неповрежденной кожей пациента (например, при измерении пульса или артериального давления);
- после контакта с секретами или экскрементами организма, слизистыми оболочками, повязками;
- перед выполнением различных манипуляций по уходу за пациентом;
- после контакта с медицинским оборудованием и другими объектами, находящимися в непосредственной близости от пациента;
- после лечения пациентов с гнойными воспалительными процессами;
- после каждого контакта с загрязненными поверхностями и оборудованием.
3
Должен ли участковый терапевт или педиатр надевать бахилы на вызове
Та же ситуация, что и с врачом скорой. Закон не обязывает участкового врача или педиатра надевать бахилы. Но они чаще всего всё же соглашаются надеть предложенные пациентом бахилы.
4
Должен ли участковый терапевт или педиатр мыть руки на вызове
Должен. Он может их помыть или обработать антисептиком. Сейчас в основном у всех есть с собой антисептики. Но если он закончился, то придется договариваться с пациентом, чтобы помыть руки. Обычно каких-то конфликтов на этой почве не возникает. Перечень процедур, перед которыми проводится обработка, такой же, как в случае с врачами скорой помощи.
5
Должен ли врач скорой или терапевт осматривать пациента в перчатках
Требование об обязательном ношении перчаток появилось при коронавирусе. Сейчас — да, врач должен быть в них. Раньше он мог просто обработать руки. Перчатки обязан был надевать только в определенных случаях, описанных в
Врач должен надеть перчатки, когда возможен контакт:
- с кровью;
- другими биологическими субстратами;
- мочой, фекалиями;
- слизистыми оболочками;
- поврежденной кожей.