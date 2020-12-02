Путин поручил начать масштабную вакцинацию от коронавируса на следующей неделе

Владимир Путин сегодня попросил вице-премьера Татьяну Голикову приступить к масштабной вакцинации от коронавируса уже на следующей неделе.

— Мы знаем, что более двух миллионов доз у нас уже произведено или будет произведено в ближайшие несколько дней, достигнет такого уровня производство первой зарегистрированной в мире вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V». Это дает нам возможность начать если не массовую, то масштабную вакцинацию, — заявил президент. — И, конечно, как и договаривались, прежде всего двух групп риска — это врачей и учителей. Если вы считаете, что мы к такому шагу подошли вплотную, то просил бы вас организовать работу таким образом, чтобы в конце следующей недели мы уже приступили к этой масштабной вакцинации.