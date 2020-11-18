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В муниципальные аптеки Новосибирска поступила третья партия антибиотиков

В город привезли около 30 тысяч упаковок двух видов лекарств

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Поступившие медикаменты будут продавать в первую очередь тем, кто не смог приобрести лекарства ранее

Поступившие медикаменты будут продавать в первую очередь тем, кто не смог приобрести лекарства ранее

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В Новосибирск прибыла партия антибиотиков

В Новосибирск поступила новая партия антибиотиков двух видов — Новосибирская аптечная сеть закупила 18 тысяч стандартов «Левофлоксацина» и 12,4 тысячи упаковок «Клеримеда».

— Востребованный антибиотик «Левофлоксацин» поступил в продажу в муниципальные аптеки. Еще один лекарственный препарат — «Клеримед» начнут продавать с завтрашнего дня. В первую очередь о поступлении оповестят пациентов, которые ранее не смогли приобрести лекарства. Их рецепты находятся в аптеках на отсроченном обслуживании, — сообщили в мэрии Новосибирска.

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Для муниципальной сети это уже третья поставка после возникшего дефицита.

Первая партия антибиотиков поступила в муниципальную аптечную сеть в конце октября — машина прибыла с Дальнего Востока, а в закупленной партии — около 14 тысяч упаковок трех видов антибиотиков. Спустя несколько дней в новосибирских аптеках вновь стали заканчиваться антибиотики.

Затем, 6 ноября, в Новосибирск доставили вторую партию «Левофлоксацина» — 5900 упаковок начали продавать через МУП «Новосибирская аптечная сеть».

Непростая ситуация с загруженностью врачей приводит к тому, что сотни новосибирцев с температурой и симптомами коронавирусной инфекции не могут дождаться медпомощи. В итоге люди самостоятельно записываются на платную КТ, сдают мазок на ковид и начинают заниматься самолечением — консультируются у своих переболевших знакомых, читают статьи в интернете и идут в аптеки за антибиотиками и другими лекарствами. Журналист поговорила с врачами о том, чем опасен бесконтрольный прием антибиотиков, кому и в каких случаях они действительно нужны и какой катастрофой всё это может обернуться.

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Новосибирскантибиотикикоронавирус
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