В муниципальные аптеки Новосибирска поступила третья партия антибиотиков

В Новосибирск поступила новая партия антибиотиков двух видов — Новосибирская аптечная сеть закупила 18 тысяч стандартов «Левофлоксацина» и 12,4 тысячи упаковок «Клеримеда».



— Востребованный антибиотик «Левофлоксацин» поступил в продажу в муниципальные аптеки. Еще один лекарственный препарат — «Клеримед» начнут продавать с завтрашнего дня. В первую очередь о поступлении оповестят пациентов, которые ранее не смогли приобрести лекарства. Их рецепты находятся в аптеках на отсроченном обслуживании, — сообщили в мэрии Новосибирска.