В муниципальные аптеки Новосибирска поступила третья партия антибиотиков

В Новосибирск прибыла партия антибиотиков
В Новосибирск поступила новая партия антибиотиков двух видов — Новосибирская аптечная сеть закупила 18 тысяч стандартов «Левофлоксацина» и 12,4 тысячи упаковок «Клеримеда».
— Востребованный антибиотик «Левофлоксацин» поступил в продажу в муниципальные аптеки. Еще один лекарственный препарат — «Клеримед» начнут продавать с завтрашнего дня. В первую очередь о поступлении оповестят пациентов, которые ранее не смогли приобрести лекарства. Их рецепты находятся в аптеках на отсроченном обслуживании, — сообщили в мэрии Новосибирска.
Для муниципальной сети это уже третья поставка после возникшего дефицита.
Первая партия антибиотиков поступила в муниципальную аптечную сеть в конце октября — машина прибыла с Дальнего Востока, а в закупленной партии — около 14 тысяч упаковок трех видов антибиотиков. Спустя несколько дней в новосибирских аптеках вновь стали заканчиваться антибиотики.
Затем, 6 ноября, в Новосибирск доставили вторую партию «Левофлоксацина» — 5900 упаковок начали продавать через МУП «Новосибирская аптечная сеть».
Непростая ситуация с загруженностью врачей приводит к тому, что сотни новосибирцев с температурой и симптомами коронавирусной инфекции не могут дождаться медпомощи. В итоге люди самостоятельно записываются на платную КТ, сдают мазок на ковид и начинают заниматься самолечением — консультируются у своих переболевших знакомых, читают статьи в интернете и идут в аптеки за антибиотиками и другими лекарствами. Журналист поговорила с врачами о том, чем опасен бесконтрольный прием антибиотиков, кому и в каких случаях они действительно нужны и какой катастрофой всё это может обернуться.