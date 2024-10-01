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Город «Страницы не грузит»: в Новосибирске произошел сбой в работе «Сибирских сетей»

«Страницы не грузит»: в Новосибирске произошел сбой в работе «Сибирских сетей»

Сеть планируют восстановить до полуночи

281
3 комментария

Сбой произошел из-за повреждения оптического кабеля

Жители Новосибирска 1 октября сообщили о сбое в работе интернет-провайдера «Сибирские сети». По словам читателя НГС Михаила, при попытке зайти в интернет возникает ошибка соединения.

— Страницы не грузит. На лицевом счете деньги есть. Спросил у друзей, у них то же самое. При попытке зайти на любой сайт возникает ошибка, — рассказал Михаил.

В пресс-службе с интернет-провайдера сообщили, что неполадки с Сетью возникли из-за ДТП, которое повредило оборудование компании.

— В связи с аварией грузового автомобиля был поврежден оптический кабель. Наши специалисты уже делают всё возможное для скорейшего восстановления услуг связи, — пояснили в «Сибирских сетях».

По данным провайдера, ремонтные работы планируют завершить до 24:00 1 октября.

Ранее новосибирцы заявили о сбое в работе Wildberries. У части пользователей в личном кабинете не отражались оплаченные товары.

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Комментарии
3
Директор Завода (Ржака)
3 минуты
У МТС сбоев нет. ещё дом ру подключили
Картавый
7 минут
Скорость постоянно ограничивают, vpn порезали, ютьюб закрыли. Только вот от телевизора народ отвык за десять лет и обратно уже не загонишь смотреть. Так что деньги на пропаганду - слив в унитаз, а они только это осознали. Да и на ботов - тоже в унитаз.
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