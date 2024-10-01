«Страницы не грузит»: в Новосибирске произошел сбой в работе «Сибирских сетей»

Жители Новосибирска 1 октября сообщили о сбое в работе интернет-провайдера «Сибирские сети». По словам читателя НГС Михаила, при попытке зайти в интернет возникает ошибка соединения.
— Страницы не грузит. На лицевом счете деньги есть. Спросил у друзей, у них то же самое. При попытке зайти на любой сайт возникает ошибка, — рассказал Михаил.
В пресс-службе с интернет-провайдера сообщили, что неполадки с Сетью возникли из-за ДТП, которое повредило оборудование компании.
— В связи с аварией грузового автомобиля был поврежден оптический кабель. Наши специалисты уже делают всё возможное для скорейшего восстановления услуг связи, — пояснили в «Сибирских сетях».
По данным провайдера, ремонтные работы планируют завершить до 24:00 1 октября.
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