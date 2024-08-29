Деньги списали, товара нет: новосибирцы заявили о сбое в работе Wildberries

Сбой продолжается больше двух часов Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Жители Новосибирска пожаловались на сбой в работе маркетплейса Wildberries. У части пользователей в личном кабинете не отражаются оплаченные товары.

Как рассказала НГС жительница Новосибирска Елена, сбои начались примерно в 18:30 в четверг, 29 августа.

— В приложении пропал рейтинг. Попробовала сделать заказ — деньги списали, но товары в личном кабинете как оплаченные не отразились, — рассказала НГС Елена.

Другая жительница Новосибирска Анна сообщила, что работает в пункте выдачи заказов маркетплейса, у нее перестал отображаться рейтинг сотрудника.

По данным сайта Downdetector, проблемы в работе сервиса начались примерно в 17:30 по новосибирскому времени.

Жалобы на сервис поступают из Москвы, Ленинградской области, Крыма и других регионов России Источник: downdetector.su











Пользователи пишут, что не могут войти в личный кабинет, а если зайти удается — в нем не отражается баланс кошелька. Также поступают жалобы на проблемы с оформлением заказов, а также сложности с получением кода подтверждения покупки.

Корреспондент НГС направил запрос в пресс-службу компании Wildberries, чтобы узнать о причинах сбоя и когда он будет устранен.

В конце прошлой недели масштабный сбой произошел в работе приложения Telegram. Пользователи жаловались, что не могли даже войти в приложение.