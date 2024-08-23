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Новосибирцы пожаловались на сбой в работе Telegram

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Не приходят сообщения: новосибирцы заявили о сбое в работе Telegram

Часть пользователей не могут даже войти в приложение

704
13 комментариев

Сбои начались примерно в 21 час по новосибирскому времени

В Новосибирске пользователи мессенджера Telegram 23 августа сообщили о сбоях в его работе. У новосибирцев не работает мобильное приложение, также не приходят оповещения.

— Сообщения из приложения на Android уходят и приходят с большим опозданием. Сейчас уже все не работает от слова «совсем». Не загружаются медиа на телефоне, на компьютере вроде бы пока все работает, — рассказал НГС читатель Максим.

По данным сайта Downdetector, проблемы в работе сервиса начались примерно в 21 час по новосибирскому времени.

Проблемы наблюдаются у жителей Сибири и Европейской части России

Часть пользователей также пишут, что в веб-версии приложения не формируется QR-код для доступа к собственному аккаунту, есть трудности со входом в личный кабинет.

Проблемы есть у пользователей из Москвы, Новосибирской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Республики Калмыкия и других регионов.

В последний раз масштабный сбой в работе Telegram произошел 21 августа. Жалобы на работу мессенджера поступали со всей России.

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Комментарии
13
275657237
23 августа 2024, 23:02
вчера хотела зайти на флайт радар- фигушки, какая -то пакость распорядилась что мне смотреть вредно, а что на пользу..
mr.Mister.
23 августа 2024, 22:23
Что без соц.сетей вообще никак?? Как доза у наркоманов!! Идите лучше в спортзал!! Спортом занимайтесь!
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