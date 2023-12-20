Бездомный Пушкин: с улицы в Центральном районе пропали все дома — целый квартал снесли ради будущей новостройки

В списке потерь Новосибирска этого года оказалась целая улица. Точнее последние дома на ней — сама улица теперь превратилась в короткий проезд без единой адресной таблички. Обозревателя НГС почему-то тронуло это событие, и он съездил к необычному (теперь уже) месту на карте города, вспомнил, как оно выглядело тридцать лет назад и сравнил с другими улицами и площадями имени Пушкина в других городах Западной Сибири.
Улица Пушкина появилась на карте Новосибирска ещё в 1908 году, когда это место было окраиной, а сама она состояла исключительно из частных одноэтажных домов. В таких местах название улиц обычно определяет топография или экономика. Она могла быть Овражной, Кузнечной или Дальней, но жители Ново-Николаевска решили почему-то именно этому месту дать имя великого русского поэта. Тянулись люди к прекрасному.
Постепенно город разросся, поглотив почти весь частный сектор в этом районе. В 1980-х пойма реки Каменка превратилась в скоростную магистраль, да и вся городская планировка здесь была подогнана под строительство многоэтажных жилых массивов. От старого мира оставались лишь какие-то куски и обрубки. Одним из таких кусков и стал квартал, ограниченный улицами Ипподромская, Селезнёва, Гоголя и Пушкина.
Уже тогда Пушкина лишилась домов по одной из сторон — её всю заняла длинная панельная девятиэтажка, которая, как и весь жилмассив, была «прописана» по Ипподромской. Но вплоть до конца 2000-х здесь сохранялась какая-то странно деревенская атмосфера — с покосившимися деревянными заборами, огородами и колонкой, куда жители ходили за водой. Для истории эти виды сохранились благодаря фотографиям Константина Ощепкова, который тогда жил в этом районе и смог запечатлеть уходящую натуру.
Первым ударом по разрушению остатков частного сектора здесь стало строительство в 2009–2010 годах большого жилого комплекса, который вырос на перекрёстке Ипподромской и Гоголя. После этого вытеснение оставшихся одноэтажных домиков приняло необратимый характер: слишком уж ценной стала эта земля на оживленной магистрали, совсем недалеко от центра да ещё и по линии метро, чтобы не построить там ещё парочку высоток.
В 2014 году здесь со стороны Селезнёва начали строить трехэтажное административное здание. Если не считать банера «Продам», то все эти девять лет оно простояло без каких-то опознавательных знаков, пока в этом году его не снесли вместе с остатками частного сектора.
К 2016 году тут появился небольшой торгово-офисный комплекс, возведенный компанией «Отелит» — её вывеска украшает фасад объекта и сейчас.
Само существование здания «Отелита» пытались оспорить общественники и жители этого квартала. Тяжба велась несколько лет с переменным успехом. В 2022 году в дело даже вмешалась прокуратура. Но в итоге объект, как можно заметить, никуда не делся — напротив, летом этого года здесь были снесены все прочие строения.
Сейчас весь большой земельный участок со стороны улицы Пушкина огорожен железным забором. Информационного щита на нём пока нет — только знак стоп и телефон сторожа. Разрешение на строительство, по данным муниципального портала, мэрия пока не выдала. Где-нибудь через полтора-два года здесь вырастет ещё одна высотка, жители которой будут смотреть свысока на соседнюю девятиэтажку — так же, как обитатели самой этой девятиэтажки смотрели на квартал с частными домами на другой стороне улицы.
Сейчас понять, что перед вами именно улица со своим собственным именем, да ещё каким, уже невозможно. Ее длина — всего около 190 м, и выглядит она как не особенно популярный внутриквартальный проезд, который можно использовать разве что для объезда пробки на Гоголя или чтобы немножко быстрее попасть во двор жилой девятиэтажки. Пешком люди здесь хотят куда чаще машин.
Где-то на середине дорогу, на которой и так-то непросто разъехаться двум машинам, перекрывает явно давно уже стоящая здесь старая ГАЗель. Как обычно бывает в подобных случаях, трудно определить, что перед вами: припаркованное без уважения к другим участникам дорожного движения транспортное средство или оставленный на проезжей части крупногабаритный мусор.
На присутствие здесь улицы имени великого поэта указывает только конструкция, установленная в начале этого года с другой стороны, на Ипподромской. Табличку с профилем Александра Сергеевича украшает фигура, по всей видимости, Золотого петушка из одноимённой сказки. Петушок, впрочем, не золотой, а чёрный.
Поскольку последние дома с адресом на улице Пушкина исчезли с городской карты, Новосибирску стоило бы подумать и о судьбе самого этого топонима. Не существует же никаких законов, обязывающих граждан России иметь в каждом крупном населённом пункте улицы с именами великих поэтов и писателей. Жители вполне могут прожить и без них. И уж если такая потребность возникла, то и реализовать её можно было бы каким-то более уважительным по отношению к русской культуре способом. Вот, например, в соседнем Кемерове именем Пушкина названа гармоничная площадь в центре. В центре площади небольшой парк, в центре парка — монумент. Приятно посмотреть.
Или взять Омск. Здесь улица Пушкина — не самая оживлённая, но важная городская артерия, идущая через весь центр города. Местами тут попадаются дома, которые поэта, конечно, уже не застали, но вот конец позапрошлого века — уже вполне могли.
В Барнауле улица Пушкина тоже в историческом центре. Оттуда десять минут ходьбы до местного «Арбата», да и сама улица выглядит по местным меркам вполне достойно.
Из ближайших соседей Пушкина «поселили» на выселках лишь в Томске. Но и там это оживлённая магистраль, которая ведёт теперь в новый район города, а не лежит на карте бессмысленным обрубком.
В общем, с Пушкиным нужно что-то делать. Архитектурный облик города — это ладно, это наше, местное. А перед русской поэзией неудобно получается.
Если на Пушкина снесли всего лишь несколько одноэтажных домов, то в районе Телецентра сносят целые кварталы многоквартирных деревянных сооружений. О том, как это происходит и что возводят на их месте, читайте в материале Елизаветы Горячевой.
Интересно, что даже на самой короткой улице России длиной всего 40 м — и то есть дома. Как там живут люди, можно узнать из репортажа НГС. Но улица Пушкина — не единственная в городе, которая фактически исчезла за последние годы. В 2017 году их было 10.