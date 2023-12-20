Бездомный Пушкин: с улицы в Центральном районе пропали все дома — целый квартал снесли ради будущей новостройки

В 2014 году здесь со стороны Селезнёва начали строить трехэтажное административное здание. Если не считать банера «Продам», то все эти девять лет оно простояло без каких-то опознавательных знаков, пока в этом году его не снесли вместе с остатками частного сектора.

К 2016 году тут появился небольшой торгово-офисный комплекс, возведенный компанией «Отелит» — её вывеска украшает фасад объекта и сейчас.