Исчезнувший город: как безжалостно перестроили дома и целые кварталы Новосибирска — посмотрите, каким мог бы быть центр

Мы уже так привыкли к эклектичному, собранному из зданий разных эпох виду новосибирских улиц, что не представляем города иным. Между тем, Новосибирск мог бы выглядеть совсем иначе, если бы его жители в своё время отнеслись к нему бережней и дальновидней. Обозреватель НГС собрал примеры зданий, который могли бы и сегодня быть украшением города, но были снесены или безжалостно перестроены.
100 лет назад Ново-Николаевск (современное название город получит в 1925 году) был, конечно, большой деревней — с огромным количеством частных деревянных домов, некоторые из которых стояли в самом центре вплоть до начала 1980-х. Двухэтажный дом с туалетом на улице на Красном проспекте (на его месте сейчас построен бизнес-центр «Новоград») был снесен и вовсе лишь в первой половине 2000-х. То есть ломать в городе было что, не говоря уже о том, что львиная часть современного города и вовсе была построена, что называется, в чистом поле: на месте нынешней площади Маркса ещё в 1930-х годах выращивали картошку.
Но революционные преобразования, перекроившие общество, не смогли обойти стороной и городскую застройку. Трудно найти другой город с таким количеством домов, которые оставшись на своём месте, подверглись порой весьма радикальной перестройке.
Взгляните, например, на здание филиала Богородско-Глуховской мануфактуры. Двухэтажная постройка в стиле неоклассицизма, спроектированная Андреем Крячковым, была гармоничным элементом существовавшего тогда ансамбля. И вполне могла бы сохраниться в своём оригинальном виде, если бы соседние здания не лезли этажами вверх. Но стоит сказать спасибо, что в новой постройке сохранился хотя бы облик прежнего здания.
А вот двум симметричным домам на Красном проспекте повезло куда меньше. Можно было ведь просто снести не представлявший, наверное, большой ценности деревянный домик между ними и занять это пространство чем-то соразмерным, пусть и более современным. Но вместо этого буквально поверх имевшихся строений был возведен пятиэтажный дом с элементами конструктивизма.
Ещё один пример здания, полностью поглощенного более поздней постройкой — здание Сибмедторга. Оно было построено уже при советской власти в 1925 году и могло бы наверняка при должном уходе стоять и сейчас. Но на его месте возвели более вместительную пятиэтажку. От прежнего сооружения остался только ни к селу, ни к городу скруглённый угол на первых двух этажах.
Но целому кварталу по соседству повело ещё меньше. Когда-то всё пространство, которое сейчас занимает киноконцертный комплекс Маяковского, был застроен двух-трех этажными домиками, которые создавали полноценный ансамбль добротных строений вплоть до нынешней улицы Горького.
Конечно, городу нужен был большой кинотеатр и здание для проектного института (на Красном проспекте, 17), но многих ли радует внешний вид этих зданий сейчас? А представьте себе, как бы выглядел город, сохранись хотя бы этот кусок главной городской улицы. Новосибирск не стал бы от этого меньше или провинциальней. Просто новые районы строились бы рядом, а не поверх старых.
Конструктивистское здание Промбанка, построенное в конце 1920-х напротив Торгового корпуса (сейчас краеведческий музей), выглядело куда живее и соразмерней человеку, чем надстроенный уже в 1950-х мрачный официозный «кирпич» с накладными колоннами. Прежнее сооружение вполне могло стать органичной частью исторического старого города, но у жителей Новосибирска были другие приоритеты.
Похожая история приключилась и на другой стороне площади со зданием госучреждений. Построено оно было также уже в советское время в стиле рационалистического модерна, но архитектор явно пытался как-то соответствовать сложившейся к тому времени городской среде. Оно не выглядело чужеродным элементом, хотя очевидно принадлежало новой эпохе. Продолжалось это, впрочем, недолго: уже в конце 1930-х годов здание надстроили до пяти этажей, и оно обрело нынешний монументальный облик. В советские времена там размещалась Партшкола, а сейчас его занимает Архитектурный университет — НГУАДИ.
Почти полностью был уничтожен и целый квартал на улице Ленина, просуществовавший до конца 60-х годов. Пространство от пятиэтажного дома на Ленина, 8 до перекрёстка с Урицкого было застроено двухэтажными домиками с просторными дворами сзади. Этот находящийся в самом центре города квартал наверняка можно было привести в порядок, не разрушая архитектурного ансамбля. Но строительство большого супермаркета показалось городским властям идеей получше. К пеналу «Универсама» чуть позже пристроили офисную «свечку», которые вместе формируют теперь лицо города на главной прогулочной улице.
Не узнать уже в здании роддома на углу Урицкого и Коммунистической (сейчас входит в комплекс клиники «Авиценна») и дома купца Кагана. Построенный на стыке стилей классицизма и барокко в 1920-е годы, он превратился в не особенно яркое конструктивистское здание. Но хорошо, хоть оно уцелело. А то ведь тоже можно было возвести тут скромную девятиэтажку в архитектурном стиле «серый параллелепипед».
Здания торговых лабазов на Серебренниковской, 37, конечно, не столь нарядны, как сохранившиеся кирпичные домики, но это яркий образец торговой архитектуры, который вполне можно было сохранить для каких-то общественных пространств. Стояли они здесь, кстати, довольно долго, и были заменены так и не завершённой постройкой, которую изначально планировали частично отдать театру Афанасьева, а частично пустить по коммерческое использование. С коммерческой частью всё получилось (сейчас там офис банка), а вот театральную так и не достроили — она до сих пор стоит с пустым глазницами выбитых окон и уродливыми граффити.
Никто не спорит, что городу нужна была и новая архитектура, и новые здания в принципе. Но взгляните, например, чем застроена сейчас улица Челюскинцев. В основном это довольно унылые функциональные дома времен развитого социализма, когда было уже не до украшений. Но там уже начиналась новая застройка, и было возведено несколько конструктивистских строений, которыми, в принципе, можно было выстроить эту улицу целиком. И столь любезные сердцу новосибирцев здания в этом стиле не были бы раскиданы по всему городу, а тянулись бы по обеим сторонам, создав, возможно, уникальный ансамбль такого рода.
Конечно, сегодня уже ничего не исправить, город сложился именно таким: собранным «с эпохи по зданию», с перепадами высоты строений и стилей, в которых они возведены. Но этот исчезнувший Новосибирск — тоже часть нашей истории, которую не стоит забывать. Хоты бы для того, чтобы с большим вниманием и деликатностью относиться к тому, что нам досталось.
Иначе рано или поздно очередной застройщик решит, что возвести на месте старого здания ещё один безликий жилой комплекс — лучшая идея. И общество не сможет ему помешать, потому что не привыкло особенно задумываться о чём-то, кроме выгоды и удобств здесь и сейчас.
Ещё один материал о том, как изменился город за 100 лет — тест НГС. А вы знаете, что находилось на известных местах города век назад?