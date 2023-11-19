Исчезнувший город: как безжалостно перестроили дома и целые кварталы Новосибирска — посмотрите, каким мог бы быть центр

Никто не спорит, что городу нужна была и новая архитектура, и новые здания в принципе. Но взгляните, например, чем застроена сейчас улица Челюскинцев. В основном это довольно унылые функциональные дома времен развитого социализма, когда было уже не до украшений. Но там уже начиналась новая застройка, и было возведено несколько конструктивистских строений, которыми, в принципе, можно было выстроить эту улицу целиком. И столь любезные сердцу новосибирцев здания в этом стиле не были бы раскиданы по всему городу, а тянулись бы по обеим сторонам, создав, возможно, уникальный ансамбль такого рода.