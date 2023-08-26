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Головы медведей, гастрошаманизм и городки с консервами — что происходит на Михайловской набережной

В Новосибирске проходит фестиваль «В Сибири — есть!» (0+)

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Главную идею сибирской кухни на фестивале олицетворяют шкуры медведей

Главную идею сибирской кухни на фестивале олицетворяют шкуры медведей

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На Михайловской набережной проходит «гастротуристический» фестиваль «В Сибири — есть» (0+). Палатки участников заполнили большую часть аллей в районе сцены, зрителям обещаны шоу и конкурсы. Обозреватель НГС прошелся по фестивальным рядам, чтобы дать читателям возможность определиться с тем, ехать ли им на набережную самим.

Фестиваль проводится при помощи не только областного правительства, мэрии но и с привлечением большого количества «партнеров».

Посетители набережной попали сегодня на фестиваль

Посетители набережной попали сегодня на фестиваль

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Чтобы стать партнером или участником фестиваля в этом году нужно было заплатить деньги. Для того, чтобы представить посетителям свои блюда или товары участники должны заплатить от 10 тысяч рублей за аренду места, 10 тысяч рублей за аренду шатра, и ещё 10 тысяч рублей за право повесить на шатер свой логотип. Часть рестораторов, которые работали на фестивале в прошлом году, рассказали НГС, что из расценок от участия отказались.

Основными участниками гастрофестиваля стали торговцы

Основными участниками гастрофестиваля стали торговцы

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Коммерческий подход к подбору участников не мог не сказаться на их составе. В основном это продавцы товаров народного творчества: сувениров, поделок и т.д. В рядах торговцев, например, можно встретить точки с расставленными на складном столике банками с тушенкой, медом и прочими продуктами с продовольственных ярмарок.

Участники гастрономического фестиваля

Участники гастрономического фестиваля

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На «ресторанной улице» организаторам удалось собрать 29 участников. Но и среди них часть относятся к ресторанному бизнесу лишь отчасти. Сюда попали и турагентство из Минусинска, и поставщик текстиля для ресторанов, и компания продающая ароматические свечи, и профессиональный журнал для рестораторов.

Не все участники «Ресторанной улицы» предлагали еду

Не все участники «Ресторанной улицы» предлагали еду

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По какой-то странной причине, точки с едой чередовались с палатками компаний, которые могут заинтересовать разве что профессиональных участников. Да и сама еда оказалась разнесена по пространству занятому фестивалем так, что посетителю, который захочет сначала «всех посмотреть» придётся изрядно походить.

Самый крупный павильон рестораторов Бурковских предлагал блюда с медвежатиной

Самый крупный павильон рестораторов Бурковских предлагал блюда с медвежатиной

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Львиная доля точек оформлены предельно лаконично: просто палатка, название и необходимый минимум оборудования. На общем фоне выделяются разве что павильоны «Рестораны Бурковских» (в Новосибирске сейчас это элитный «Пупен Хаус» и относительно демократичная блинная «Креп де Кофе»), рестораны Дениса Иванова и целая площадка под названием «Тувинская баранина». Никакой баранины, впрочем, в момент посещения павильона там не предлагали, а только звали на платное мероприятие под названием «Гастрошаманизм».

«Тувинская баранина» поставила не палатку, а юрту

«Тувинская баранина» поставила не палатку, а юрту

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При этом каких-то ярких, рассчитанных именно на фестивальный, уличный формат точек было почти не видно. Разве что прямо на входе расположилась в меру колоритная армянская шашлычная. Паэлья, большое барбекю, такос и прочие живописные блюда, которые могли запомнить посетители прошлого фестиваля, в этом году отсутствовали.

Алтайский переработчик мяса предложил новые способы использования консервных банок

Алтайский переработчик мяса предложил новые способы использования консервных банок

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Участники, конечно, пытаются развлечь публику, как могут. Например, производитель мясных консервов из Алтая предлагает целый набор развлечений с использованием банок: городки, слалом на игрушечной радиоуправляемой машинке и т.д. Идеи могут пригодится тем, кто на всякий случай закупил консервы в промышленных масштабах.

На набережной собрали несколько фуд-траков

На набережной собрали несколько фуд-траков

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На фестивале были обещаны гастрономические состязания, на них нужно было записаться заранее, но основная программа ориентирована на профессиональных участников. Зачем этим участникам собираться на основной городской набережной (а не в залах какого-нибудь отеля) понятно не очень. Но если простые горожане тоже захотят прийти на фестиваль, то им стоит иметь в виду такую вот особенность этого мероприятия.

Аниматоры на фестивале

Аниматоры на фестивале

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Фестиваль продлится два дня (26–27 августа). Однако, стоит напомнить, что в прошлом году во второй день часть участников свернула свою деятельность. Так что тем жителям Новосибирска и гостям города, которые хотят познакомиться происходящим на фестивале в полном объеме, стоит не откладывать поход туда до воскресенья.

Фестиваль продлится два дня

Фестиваль продлится два дня

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Гастрономические фестивали в конце лета — начале осени идут один за другим. В прошлые выходные на крыше Центрального рынка собрались больше 2000 любителей крафтового пива. А в следующие выходные (2 сентября) в Академгородке пройдёт фестиваль уличной еды (0+).

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ФестивальМихайловская набережная
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