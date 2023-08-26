Головы медведей, гастрошаманизм и городки с консервами — что происходит на Михайловской набережной

Чтобы стать партнером или участником фестиваля в этом году нужно было заплатить деньги. Для того, чтобы представить посетителям свои блюда или товары участники должны заплатить от 10 тысяч рублей за аренду места, 10 тысяч рублей за аренду шатра, и ещё 10 тысяч рублей за право повесить на шатер свой логотип. Часть рестораторов, которые работали на фестивале в прошлом году, рассказали НГС, что из расценок от участия отказались.

