Головы медведей, гастрошаманизм и городки с консервами — что происходит на Михайловской набережной

На Михайловской набережной проходит «гастротуристический» фестиваль «В Сибири — есть» (0+). Палатки участников заполнили большую часть аллей в районе сцены, зрителям обещаны шоу и конкурсы. Обозреватель НГС прошелся по фестивальным рядам, чтобы дать читателям возможность определиться с тем, ехать ли им на набережную самим.
Фестиваль проводится при помощи не только областного правительства, мэрии но и с привлечением большого количества «партнеров».
Чтобы стать партнером или участником фестиваля в этом году нужно было заплатить деньги. Для того, чтобы представить посетителям свои блюда или товары участники должны заплатить от 10 тысяч рублей за аренду места, 10 тысяч рублей за аренду шатра, и ещё 10 тысяч рублей за право повесить на шатер свой логотип. Часть рестораторов, которые работали на фестивале в прошлом году, рассказали НГС, что из расценок от участия отказались.
Коммерческий подход к подбору участников не мог не сказаться на их составе. В основном это продавцы товаров народного творчества: сувениров, поделок и т.д. В рядах торговцев, например, можно встретить точки с расставленными на складном столике банками с тушенкой, медом и прочими продуктами с продовольственных ярмарок.
На «ресторанной улице» организаторам удалось собрать 29 участников. Но и среди них часть относятся к ресторанному бизнесу лишь отчасти. Сюда попали и турагентство из Минусинска, и поставщик текстиля для ресторанов, и компания продающая ароматические свечи, и профессиональный журнал для рестораторов.
По какой-то странной причине, точки с едой чередовались с палатками компаний, которые могут заинтересовать разве что профессиональных участников. Да и сама еда оказалась разнесена по пространству занятому фестивалем так, что посетителю, который захочет сначала «всех посмотреть» придётся изрядно походить.
Львиная доля точек оформлены предельно лаконично: просто палатка, название и необходимый минимум оборудования. На общем фоне выделяются разве что павильоны «Рестораны Бурковских» (в Новосибирске сейчас это элитный «Пупен Хаус» и относительно демократичная блинная «Креп де Кофе»), рестораны Дениса Иванова и целая площадка под названием «Тувинская баранина». Никакой баранины, впрочем, в момент посещения павильона там не предлагали, а только звали на платное мероприятие под названием «Гастрошаманизм».
При этом каких-то ярких, рассчитанных именно на фестивальный, уличный формат точек было почти не видно. Разве что прямо на входе расположилась в меру колоритная армянская шашлычная. Паэлья, большое барбекю, такос и прочие живописные блюда, которые могли запомнить посетители прошлого фестиваля, в этом году отсутствовали.
Участники, конечно, пытаются развлечь публику, как могут. Например, производитель мясных консервов из Алтая предлагает целый набор развлечений с использованием банок: городки, слалом на игрушечной радиоуправляемой машинке и т.д. Идеи могут пригодится тем, кто на всякий случай закупил консервы в промышленных масштабах.
На фестивале были обещаны гастрономические состязания, на них нужно было записаться заранее, но основная программа ориентирована на профессиональных участников. Зачем этим участникам собираться на основной городской набережной (а не в залах какого-нибудь отеля) понятно не очень. Но если простые горожане тоже захотят прийти на фестиваль, то им стоит иметь в виду такую вот особенность этого мероприятия.
Фестиваль продлится два дня (26–27 августа). Однако, стоит напомнить, что в прошлом году во второй день часть участников свернула свою деятельность. Так что тем жителям Новосибирска и гостям города, которые хотят познакомиться происходящим на фестивале в полном объеме, стоит не откладывать поход туда до воскресенья.
Гастрономические фестивали в конце лета — начале осени идут один за другим. В прошлые выходные на крыше Центрального рынка собрались больше 2000 любителей крафтового пива. А в следующие выходные (2 сентября) в Академгородке пройдёт фестиваль уличной еды (0+).