10 тысяч бонусов за вмятины. Сибирячка заявила, что грузчики испортили дверь дома во время доставки дивана из Hoff

Грузчики, по словам Марины, не смогли пронести диван, помяли дверь, поэтому ее решили снять, чтобы занести товар. Дверь снимали не сотрудники подрядной организации, а знакомый семьи.



— Мама требовала, чтобы грузчики составили акт о повреждении, они сказали, что всё можно сделать электронно, и уехали. В Hoff отметили, что всё надо было записывать на видео. После сообщили, что поговорили с грузчиками, по их словам, клиент остался всем доволен, — возмущается сибирячка.