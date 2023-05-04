10 тысяч бонусов за вмятины. Сибирячка заявила, что грузчики испортили дверь дома во время доставки дивана из Hoff

Жительница Новосибирска заявила, что грузчики, которые доставили диван из магазина Hoff, помяли входную дверь в частном доме ее матери. Она пояснила, что сотрудники не составили акт о повреждении и уехали, заявив, что все претензии можно оформить дистанционно. В самом магазине считают, что сотрудники не портили дверь. НГС узнал у юриста, что делать, если грузчики повредили имущество.
Грузчики сказали, что всё электронно
29 апреля пожилой маме Марины доставляли диван из магазина Hoff. В этот момент пенсионерка была дома без дочери, позвонив ей в панике, сказала, что дверь испортили. Женщина отправила дочери фотографии и видео помятой двери, а Марина сразу позвонила в Hoff.
В поддержке объяснили, что необходимо прислать фотографии повреждений.
Грузчики, по словам Марины, не смогли пронести диван, помяли дверь, поэтому ее решили снять, чтобы занести товар. Дверь снимали не сотрудники подрядной организации, а знакомый семьи.
— Мама требовала, чтобы грузчики составили акт о повреждении, они сказали, что всё можно сделать электронно, и уехали. В Hoff отметили, что всё надо было записывать на видео. После сообщили, что поговорили с грузчиками, по их словам, клиент остался всем доволен, — возмущается сибирячка.
Предложили бонусные баллы за испорченную дверь
Марина предоставила в редакцию НГС запись разговора, пояснив, что на ней записана часть ее диалога с оператором Hoff. Женщина начала записывать диалог после того, как сотрудница заявила, что грузчики не портили дверь. Как говорит на записи работник магазина, показания свидетеля (мужчины, который снимал дверь) ничего не значат.
— Мы не знаем, что было у вас до нас и после нас. У работников есть акты, они бы вам дали и подтвердили, что доставили диван и повредили дверь. От себя я могу вам предложить только бонусные баллы в виде 10 тысяч, — сообщила Марине сотрудница.
В конце диалога сотрудница произнесла фразу: «Данное обращение закрываю» — и положила трубку.
Также во время этого разговора Марине стало известно, что заказ доставляли грузчики организации «Триумф». Журналист связалась с представителем компании, там подтвердили, что сотрудничают с магазином Hoff, и отметили, что все претензии о доставке проходят через мебельный магазин.
Сейчас женщина отправила повторное обращение с дополнительными фотографиями. Марина хочет получить компенсацию, соизмеримую ущербу.
Почти невозможно доказать
Как объяснила журналисту НГС Анастасия Павленко, практикующий юрист и директор юридической компании, повреждение имущества необходимо оформлять сразу на месте. Если же грузчики отказываются, то стоит вызвать полицию или пригласить соседей.
Сейчас Марине будет почти невозможно доказать, что дверь повредили именно грузчики. Можно попробовать собрать фотографии, видео, показания свидетелей, написать заявление в полицию о порче имущества. Но большая вероятность, что в ведомстве откажут из-за отсутствия состава преступления.
Журналист направил официальный запрос в магазин Hoff.
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