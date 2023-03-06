Житель Новосибирска отсудил у мэрии более 240 тысяч — он попал в яму на дороге и повредил автомобиль

Житель Новосибирска решил отсудить у мэрии города более 240 тысяч рублей. Он попал в яму на Гусинобродском шоссе и повредил автомобиль. Решение вынес Арбитражный суд области.
Как сообщается в документах суда, 11 апреля прошлого года водитель на Nissan Leopard двигался по улице Гусинобродское шоссе со стороны улицы Доватора в сторону улицы Зеленодолинской. Возле дома
Мужчина вызвал на место сотрудников ГИБДД, которые составили документы о повреждении машины. При этом знаки о ремонтных работах около ямы установлены не были.
— Зафиксированы повреждения транспортного средства: передний бампер, левый передний диск колеса, левый задний диск колеса, левая передняя покрышка, левая задняя покрышка, левый задний брызговик, скрытые повреждения, — говорится в документе.
Суд решил взыскать с Департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска в пользу индивидуального предпринимателя, с ним водитель, попавший в ДТП, заключил договор цессии (переуступка прав требования долга), больше 243 тысяч рублей. По документам, восстановительный ремонт обошелся более чем в 207 тысяч рублей.
НГС направил запрос в мэрию города, чтобы узнать, будет ли администрация обжаловать решение суда.
Недавно в похожее ДТП попали новосибирцы на пресечении улиц Толстого и Сакко и Ванцетти. Там образовались ямы, которые, по словам водителя, не соответствуют ГОСТу. На этом месте из-за провала асфальта повредили четыре автомобиля.