Про стакан и муху. Решаем задачку Мишустина для школьников. Дети смогли решить, а вы?

В конце недели премьер Михаил Мишустин во время визита в Тюмень посетил физико-математическую школу, где предложил ученикам подумать, как можно решить задачку про стакан и муху.
— Есть стакан. На нём находится маленькая крошка хлеба. И прилетает муха, которая садится на противоположную сторону стакана. Какое самое короткое расстояние, чтобы мухе доползти до крошки хлеба? — спросил Мишустин.
Девочка Маша легко решила эту задачу. А получится ли у вас, дорогие читатели? Пишите ответы в комментариях! Только не подглядывайте ответ.
Ответ
Чтобы решить эту задачу, нужно разрезать и развернуть стакан на плоскости. А затем соединить точки, где находились муха и крошка хлеба. Это и есть самое короткое расстояние.