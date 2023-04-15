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Про стакан и муху. Решаем задачку Мишустина для школьников. Дети смогли решить, а вы?

Правильный ответ есть в тексте, но сначала попробуйте подумать

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В конце недели премьер Михаил Мишустин во время визита в Тюмень посетил физико-математическую школу, где предложил ученикам подумать, как можно решить задачку про стакан и муху.

— Есть стакан. На нём находится маленькая крошка хлеба. И прилетает муха, которая садится на противоположную сторону стакана. Какое самое короткое расстояние, чтобы мухе доползти до крошки хлеба? — спросил Мишустин.

Девочка Маша легко решила эту задачу. А получится ли у вас, дорогие читатели? Пишите ответы в комментариях! Только не подглядывайте ответ.

Ответ

Чтобы решить эту задачу, нужно разрезать и развернуть стакан на плоскости. А затем соединить точки, где находились муха и крошка хлеба. Это и есть самое короткое расстояние.

МишустинЗадачаШкольная задача
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