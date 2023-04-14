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«Приходится обходить по ограждению»: возле остановки на Дзержинского появилась огромная лужа и завалы черного снега

Жители Новосибирска не могут идти по тротуару

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Фото сделано возле остановки

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В Новосибирске возле остановки «Сад им. Дзержинского» жителям приходится ходить по ограждению из-за лужи черного снега на тротуаре. Сегодня утром, 14 апреля, из-за потепления в городе прошел дождь.

— На проспекте Дзержинского рядом с садом, остановкой трамвая и троллейбуса вот такая вот лужа на тротуаре и гора черного снега. Приходится обходить сверху по ограждению, — рассказала НГС читательница Екатерина.

Часть тротуара занимает черный снег

Часть тротуара занимает черный снег

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Фотографии сделаны напротив дома на проспекте Дзержинского, 79 рядом с Парком имени Дзержинского. Корреспондент НГС направила запрос в мэрию Новосибирска.

Житель Новосибирска Дмитрий пять месяцев борется с лужей по адресу улица Петухова, 12/1. Луже уже около года.

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