«Приходится обходить по ограждению»: возле остановки на Дзержинского появилась огромная лужа и завалы черного снега

В Новосибирске возле остановки «Сад им. Дзержинского» жителям приходится ходить по ограждению из-за лужи черного снега на тротуаре. Сегодня утром,
— На проспекте Дзержинского рядом с садом, остановкой трамвая и троллейбуса вот такая вот лужа на тротуаре и гора черного снега. Приходится обходить сверху по ограждению, — рассказала НГС читательница Екатерина.
Фотографии сделаны напротив дома на проспекте Дзержинского, 79 рядом с Парком имени Дзержинского. Корреспондент НГС направила запрос в мэрию Новосибирска.
Житель Новосибирска Дмитрий пять месяцев борется с лужей по адресу улица Петухова, 12/1. Луже уже около года.